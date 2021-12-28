Попова заявила о переходе коронавируса в сезонное заболевание

28 декабря 2021 в 16:52 Размер текста - 17 +

COVID станет сезонным заболеванием, заявила Анна Попова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус со временем будет мутировать, однако он уже становится сезонным заболеванием. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вирус он, конечно, будет мутировать, и конечно будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, скорее всего он уже проявляет сезонность, становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который он себе выберет. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше, мы все вместе увидим», — сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что эволюция нового штамма коронавируса «Омикрон» должна произойти в две фазы. Одна из которых — адаптация и переход в форму сезонного заболевания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус со временем будет мутировать, однако он уже становится сезонным заболеванием. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вирус он, конечно, будет мутировать, и конечно будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, скорее всего он уже проявляет сезонность, становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который он себе выберет. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше, мы все вместе увидим», — сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что эволюция нового штамма коронавируса «Омикрон» должна произойти в две фазы. Одна из которых — адаптация и переход в форму сезонного заболевания.