Попова заявила о переходе коронавируса в сезонное заболевание

Коронавирус со временем будет мутировать, однако он уже становится сезонным заболеванием. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Вирус он, конечно, будет мутировать, и конечно будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, скорее всего он уже проявляет сезонность, становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который он себе выберет. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше, мы все вместе увидим», — сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что эволюция нового штамма коронавируса «Омикрон» должна произойти в две фазы. Одна из которых — адаптация и переход в форму сезонного заболевания.
Коронавирус со временем будет мутировать, однако он уже становится сезонным заболеванием. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вирус он, конечно, будет мутировать, и конечно будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, скорее всего он уже проявляет сезонность, становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который он себе выберет. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше, мы все вместе увидим», — сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что эволюция нового штамма коронавируса «Омикрон» должна произойти в две фазы. Одна из которых — адаптация и переход в форму сезонного заболевания.