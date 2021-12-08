Вирусолог Чумаков: «Омикрон» перерастет в сезонное заболевание

09 декабря 2021 в 01:44 Размер текста - 17 +

Петр Чумаков заявил, что адаптация вакцин к «Омикрону» не будет сложной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Эволюция нового штамма коронавируса «Омикрон» должна произойти в две фазы, одна из которых адаптация и переход в форму сезонного заболевания. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК. «Эволюция таких вирусов, которые пришли из природы, идет в две фазы. Первая — с увеличением заразности и патогенности. Вторая фаза — аттенуация, то есть адаптация. Заболевание приобретает более мягкие формы и может перейти в форму сезонного заболевания», — рассказал Петр Чумаков. Однако он предупредил, что версия, по которой «Омикрон» станет мягкой формой коронавируса, может оказаться неверной. «Все-таки эволюция идет и сейчас она прошла до такой степени, что возможно этот штамм будет вытеснять другие. Но на его основе могут возникать другие варианты, которые будут патогенными», — объяснил вирусолог. Также член-корреспондент РАН отметил, что адаптировать существующие вакцины от коронавируса к «Омикрону» будет не сложно, и это не займет большого количества времени. Он добавил, что это не должно становиться причиной замедления темпов вакцинации. Ранее в беседе с URA.RU Петр Чумаков назвал « Омикрон» живой вакциной из-за сниженной патогенности. Инфекционист Людмила Ратникова предположила, что пандемия закончится на омикрон-штамме. Глава ВОЗ заявил, что «Омикрон» способен существенно повлиять на пандемию, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Эволюция нового штамма коронавируса «Омикрон» должна произойти в две фазы, одна из которых адаптация и переход в форму сезонного заболевания. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК. «Эволюция таких вирусов, которые пришли из природы, идет в две фазы. Первая — с увеличением заразности и патогенности. Вторая фаза — аттенуация, то есть адаптация. Заболевание приобретает более мягкие формы и может перейти в форму сезонного заболевания», — рассказал Петр Чумаков. Однако он предупредил, что версия, по которой «Омикрон» станет мягкой формой коронавируса, может оказаться неверной. «Все-таки эволюция идет и сейчас она прошла до такой степени, что возможно этот штамм будет вытеснять другие. Но на его основе могут возникать другие варианты, которые будут патогенными», — объяснил вирусолог. Также член-корреспондент РАН отметил, что адаптировать существующие вакцины от коронавируса к «Омикрону» будет не сложно, и это не займет большого количества времени. Он добавил, что это не должно становиться причиной замедления темпов вакцинации. Ранее в беседе с URA.RU Петр Чумаков назвал « Омикрон» живой вакциной из-за сниженной патогенности. Инфекционист Людмила Ратникова предположила, что пандемия закончится на омикрон-штамме. Глава ВОЗ заявил, что «Омикрон» способен существенно повлиять на пандемию, передает RT.