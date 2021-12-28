Житель ХМАО забил вора до смерти

Житель Белоярска был заключен под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель города Белоярский (ХМАО) избил знакомого за кражу личных вещей, из-за полученных травм вор скончался. Будучи пьяным, мужчина нанес ему больше 70 ударов. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов города Белоярский, в ходе ссоры с 33-летним местным жителем, возникшей из-за того, что тот ранее похитил личные вещи злоумышленника, нанес тому не менее 59 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела. А также не менее 5 ударов в область головы деревянной скалкой», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что в течение нескольких дней мужчина возвращался и бил пострадавшего повторно. В итоге от полученных травм мужчина скончался. За тяжкий вред здоровью, повлекший смерь, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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