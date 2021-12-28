28 декабря 2021
27 декабря 2021

Житель ХМАО забил вора до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Житель Белоярска был заключен под стражу Фото:

Житель города Белоярский (ХМАО) избил знакомого за кражу личных вещей, из-за полученных травм вор скончался. Будучи пьяным, мужчина нанес ему больше 70 ударов. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов города Белоярский, в ходе ссоры с 33-летним местным жителем, возникшей из-за того, что тот ранее похитил личные вещи злоумышленника, нанес тому не менее 59 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела. А также не менее 5 ударов в область головы деревянной скалкой», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что в течение нескольких дней мужчина возвращался и бил пострадавшего повторно. В итоге от полученных травм мужчина скончался. За тяжкий вред здоровью, повлекший смерь, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Житель города Белоярский (ХМАО) избил знакомого за кражу личных вещей, из-за полученных травм вор скончался. Будучи пьяным, мужчина нанес ему больше 70 ударов. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов города Белоярский, в ходе ссоры с 33-летним местным жителем, возникшей из-за того, что тот ранее похитил личные вещи злоумышленника, нанес тому не менее 59 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела. А также не менее 5 ударов в область головы деревянной скалкой», — сказано в сообщении на сайте ведомства. В пресс-службе добавили, что в течение нескольких дней мужчина возвращался и бил пострадавшего повторно. В итоге от полученных травм мужчина скончался. За тяжкий вред здоровью, повлекший смерь, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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