Правительство упростило иностранцам возможность жить в России

28 декабря 2021 в 17:51 Размер текста - 17 +

Иностранным финалистам конкурсов «Россия — страна возможностей» станет проще получать ВНЖ, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что иностранцы, прошедшие в финал конкурсов «Россия — страна возможностей», получат вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. По его словам, такая мера привлечет в РФ квалифицированных специалистов. «Рассмотрим еще одно законодательное изменение, которое позволит иностранным гражданам проще получить вид на жительство в Российской Федерации. Оно касается тех, кто вышел в финал или победил в конкурсе платформы „Россия — страна возможностей“, которая создана по инициативе президента», — сказал глава кабмина на открытии заседания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». По словам Мишустина, для получения ВНЖ не надо будет получать разрешение на временное проживание. «Такая мера создаст еще больше благоприятных условий, чтобы привлечь в РФ квалифицированных специалистов в различных областях», — подытожил он. Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина. Платформа объединила различные кадровые и социальные проекты, направленные на самореализацию и граждан и продвижение общественных инициатив. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что иностранцы, прошедшие в финал конкурсов «Россия — страна возможностей», получат вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. По его словам, такая мера привлечет в РФ квалифицированных специалистов. «Рассмотрим еще одно законодательное изменение, которое позволит иностранным гражданам проще получить вид на жительство в Российской Федерации. Оно касается тех, кто вышел в финал или победил в конкурсе платформы „Россия — страна возможностей“, которая создана по инициативе президента», — сказал глава кабмина на открытии заседания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24». По словам Мишустина, для получения ВНЖ не надо будет получать разрешение на временное проживание. «Такая мера создаст еще больше благоприятных условий, чтобы привлечь в РФ квалифицированных специалистов в различных областях», — подытожил он. Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина. Платформа объединила различные кадровые и социальные проекты, направленные на самореализацию и граждан и продвижение общественных инициатив.