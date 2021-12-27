27 декабря 2021
26 декабря 2021
24 декабря 2021

Жителям Нового Уренгоя предлагают купить щенка по цене машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, собака, бездомный, дворняга, пес, щенок, дождь
Щенок стоит 150 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Щенка породы американский булли жителям Нового Уренгоя предлагают купить за 150 тысяч рублей. Объявление размещено на портале Avito. За ту же сумму на этом сайте можно купить поддержанный автомобиль.

«Щенки Булли покет и микро. Мерль, тигр и рыжего окраса. С очень красивыми головами, мощным костяком. Цена — 150000 рублей», — говорится в описании к объявлению.

Оперативно связаться с продавцом собаки не удалось. По указанному номеру на звонки корреспондента никто не ответил. Ранее этот же человек выставлял на продажу ручную обезьяну за 200 тысяч рублей.

Породу собаки американский булли первые зарегистрировали в 2004 году. На сайте Avito цены за такого щенка начинаются с 40 тысяч рублей.

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Щенка породы американский булли жителям Нового Уренгоя предлагают купить за 150 тысяч рублей. Объявление размещено на портале Avito. За ту же сумму на этом сайте можно купить поддержанный автомобиль. «Щенки Булли покет и микро. Мерль, тигр и рыжего окраса. С очень красивыми головами, мощным костяком. Цена — 150000 рублей», — говорится в описании к объявлению. Оперативно связаться с продавцом собаки не удалось. По указанному номеру на звонки корреспондента никто не ответил. Ранее этот же человек выставлял на продажу ручную обезьяну за 200 тысяч рублей. Породу собаки американский булли первые зарегистрировали в 2004 году. На сайте Avito цены за такого щенка начинаются с 40 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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