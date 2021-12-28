Премьер Беларуси заявил о возможности создать единую с РФ валюту

28 декабря 2021 в 21:46 Размер текста - 17 +

Премьер Белоруссии не исключил создания единой валюты с Россией Фото: Николай Бастриков © URA.RU Совместная валюта России и Беларуси может появиться, если это будет выгодно для обеих стран. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко. По его словам, пока что об этом говорить преждевременно. «Если это будет сделано, тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств», — сказал Головченко в интервью телеканалу «Мир». По его словам, если такое решение будет приниматься, то для него должны созреть условия. «Сначала нужно выстроить единое экономическое пространство и законодательство», — уточнил он. Ранее Путин заявил, что интеграция России и Беларуси в союзном государстве должна идти с учетом интересов обеих сторон. Договор об интеграции РФ и Беларуси обсуждается с 1999 года. Решение об образовании союзного государства было принято в конце 2018 года, в его рамках предусмотрено создание единого политического, таможенного, экономического, военного, культурного пространства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совместная валюта России и Беларуси может появиться, если это будет выгодно для обеих стран. Об этом заявил премьер республики Роман Головченко. По его словам, пока что об этом говорить преждевременно. «Если это будет сделано, тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств», — сказал Головченко в интервью телеканалу «Мир». По его словам, если такое решение будет приниматься, то для него должны созреть условия. «Сначала нужно выстроить единое экономическое пространство и законодательство», — уточнил он. Ранее Путин заявил, что интеграция России и Беларуси в союзном государстве должна идти с учетом интересов обеих сторон. Договор об интеграции РФ и Беларуси обсуждается с 1999 года. Решение об образовании союзного государства было принято в конце 2018 года, в его рамках предусмотрено создание единого политического, таможенного, экономического, военного, культурного пространства.