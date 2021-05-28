Путин высказался об объединении России и Белоруссии

Объединение России и Беларуси должна идти в соответствие с интересами обеих сторон Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Интеграция России и Беларуси в союзном государстве должна идти с учетом интересов обеих сторон. Об этом заявила президент России Владимир Путин.

«Интеграция в союзном государстве России и Белоруссии должна идти не спеша, в соответствии с интересом сторон», — заявил Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран встречаются сегодня в Сочи. Встреча транслируется в эфире телеканала «Россия 24».

Договор об интеграции РФ и Беларуси обсуждается с 1999 года. Решение об образовании союзного государства было принято в конце 2018 года, в его рамках предусмотрено создание единого политического, таможенного, экономического, военного, культурного пространства.

Политологи по разному оценивают шансы интеграции России и Беларуси. Директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что России нужно сосредоточиться на внутренних проблемах. Политолог Армен Гаспарян, наоборот, полагает, что ситуация с объединением Беларуси и России сдвинется с мертвой точки. По его мнению, у Минска нет другого варианта —иначе страну растащат в клочья.