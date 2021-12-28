Вирусолог заявил о посинении кожи при тяжелом течении COVID

29 декабря 2021 в 01:04 Размер текста - 17 +

При сильном снижении оксигенации нужна срочная госпитализация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Кожа больного коронавирусом может начать синеть при тяжелом течении инфекции. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев. «Очень частый симптом коронавируса — нарушение оксигинации крови, нарушение работы легких и отек легких. Это снаружи проявляется цианозом. Это состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра. Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза. Это тяжелый COVID. Это немедленная госпитализация, реанимация», — сказал Максим Скулачев. По его словам, спасти такого пациента можно. Лечится кислородом и искусственной вентиляцией легких, и определенными препаратами. Врачи умеют вытаскивать большинство пациентов с кислородной недостаточностью», — отметил вирусолог. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился, что цианоз проявляется при тяжелом течении коронавируса. «Это побледнение или посинение носогубного треугольника. Это наиболее часто происходит. Это проявление сниженной оксигенации, когда нахватает кислорода. Это средне-тяжелое течение или тяжелое. Это то, что должно обращать на себя внимание», — объяснил эксперт. По его словам, в редких случаях все тело пациента синее. Это определенные аномалии, связанные с нарушением обмена веществ, которые не связаны с коронавирусом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кожа больного коронавирусом может начать синеть при тяжелом течении инфекции. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев. «Очень частый симптом коронавируса — нарушение оксигинации крови, нарушение работы легких и отек легких. Это снаружи проявляется цианозом. Это состояние можно предсказать с помощью пульсокиметра. Когда оксигинация падает ниже некоторого уровня, срочно вызывать скорую и не доводить до цианоза. Это тяжелый COVID. Это немедленная госпитализация, реанимация», — сказал Максим Скулачев. По его словам, спасти такого пациента можно. Лечится кислородом и искусственной вентиляцией легких, и определенными препаратами. Врачи умеют вытаскивать большинство пациентов с кислородной недостаточностью», — отметил вирусолог. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился, что цианоз проявляется при тяжелом течении коронавируса. «Это побледнение или посинение носогубного треугольника. Это наиболее часто происходит. Это проявление сниженной оксигенации, когда нахватает кислорода. Это средне-тяжелое течение или тяжелое. Это то, что должно обращать на себя внимание», — объяснил эксперт. По его словам, в редких случаях все тело пациента синее. Это определенные аномалии, связанные с нарушением обмена веществ, которые не связаны с коронавирусом.