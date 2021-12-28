На Кавказе жители устроили массовую драку с полицией

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В драке с силовиками учувствовало более 40 человек Фото:

В Махачкале (столица республики Дагестан) жители устроили массовую драку с полицией. В потасовке участвовали более 40 человек.

«Мощная драка толпы из больше чем 40 человек с полицией. Сотрудники стреляли в воздух», — сообщает telegram-канал Mash.

По данным telegram-канала Baza, драка началась с замечания прохожего дорожным рабочим. Через некоторое время в центре Махачкалы собралась толпа, к которым подъехали полицейские. Они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. На данный момент силовики задержали восемь человек.

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В Махачкале (столица республики Дагестан) жители устроили массовую драку с полицией. В потасовке участвовали более 40 человек. «Мощная драка толпы из больше чем 40 человек с полицией. Сотрудники стреляли в воздух», — сообщает telegram-канал Mash. По данным telegram-канала Baza, драка началась с замечания прохожего дорожным рабочим. Через некоторое время в центре Махачкалы собралась толпа, к которым подъехали полицейские. Они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. На данный момент силовики задержали восемь человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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