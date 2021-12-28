На Кавказе жители устроили массовую драку с полицией

28 декабря 2021 в 22:11 Размер текста - 17 +

В драке с силовиками учувствовало более 40 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Махачкале (столица республики Дагестан) жители устроили массовую драку с полицией. В потасовке участвовали более 40 человек. «Мощная драка толпы из больше чем 40 человек с полицией. Сотрудники стреляли в воздух», — сообщает telegram-канал Mash. По данным telegram-канала Baza, драка началась с замечания прохожего дорожным рабочим. Через некоторое время в центре Махачкалы собралась толпа, к которым подъехали полицейские. Они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. На данный момент силовики задержали восемь человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Махачкале (столица республики Дагестан) жители устроили массовую драку с полицией. В потасовке участвовали более 40 человек. «Мощная драка толпы из больше чем 40 человек с полицией. Сотрудники стреляли в воздух», — сообщает telegram-канал Mash. По данным telegram-канала Baza, драка началась с замечания прохожего дорожным рабочим. Через некоторое время в центре Махачкалы собралась толпа, к которым подъехали полицейские. Они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. На данный момент силовики задержали восемь человек.