На Кавказе жители устроили массовую драку с полицией

В Махачкале (столица республики Дагестан) жители устроили массовую драку с полицией. В потасовке участвовали более 40 человек.
«Мощная драка толпы из больше чем 40 человек с полицией. Сотрудники стреляли в воздух», — сообщает telegram-канал Mash.
По данным telegram-канала Baza, драка началась с замечания прохожего дорожным рабочим. Через некоторое время в центре Махачкалы собралась толпа, к которым подъехали полицейские. Они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. На данный момент силовики задержали восемь человек.
В Махачкале (столица республики Дагестан) жители устроили массовую драку с полицией. В потасовке участвовали более 40 человек. «Мощная драка толпы из больше чем 40 человек с полицией. Сотрудники стреляли в воздух», — сообщает telegram-канал Mash. По данным telegram-канала Baza, драка началась с замечания прохожего дорожным рабочим. Через некоторое время в центре Махачкалы собралась толпа, к которым подъехали полицейские. Они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. На данный момент силовики задержали восемь человек.