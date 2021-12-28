В Кургане будут судить 13 членов организованной группы

Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский городской суд направлено уголовное дело в отношении 13 человек, которых обвиняют в торговле наркотиками. Всего уголовное дело включает 45 эпизодов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Следствием установлено, что наркозависимые злоумышленники работали на один из интернет-магазинов. При „трудоустройстве“ они проходили обучение и получали необходимую информацию о специфике работы. В группу входили девять мужчин и четыре женщины из Курганской и Свердловской областей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции отмечают, что каждый из участников организованной группы выполнял отведенную ему роль. Курьеры присылали оптовые партии героина, закладчики раскладывали расфасованные свертки в тайники на территории Кургана. Фотографии закладок и их координаты они высылали «оператору», который распространял эти данные среди наркозависимых. После этого все участники получали деньги от «бухгалтеров».

В полиции отмечают, что задержаны все участники организованной группы. При досмотре обвиняемых во время обысков у них дома и при обследовании тайников изъято 54 грамма героина и вещественные доказательства противоправной деятельности, в том числе рулоны изоленты, полиэтиленовые пакеты «зип-лок», перчатки, электронные весы, мобильные телефоны.

Уголовное дело возбуждено по 45 эпизодам по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передано в городской суд Кургана. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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