28 декабря 2021
27 декабря 2021

Пермские власти сообщили об угрозе массового закрытия магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Локдаун 30 октября. Тюмень, торговый центр, тц, карантин, карантин не каникулы, локдаун, торговый центр закрыт
Магазинам грозит закрытие за нарушения антиковидных правил Фото:
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Коронавирус COVID-19

Почти половина торговых точек Пермского края, которые в декабре проверили инспекторы Роспотребнадзора, нарушали антикоронавирусные правила, из-за чего магазинам грозят штрафы или приостановление деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в период с 3 по 23 декабря проверило 133 организации продовольственной и непродовольственной торговли на предмет соблюдения противоэпидемического режима. Нарушения выявлены на 53 объектах», — сообщается на сайте управления.

Среди основных нарушений — отсутствие у продавцов защитных масок, устройств для обеззараживания воздуха, у сотрудников при начале рабочего дня не проверяют температуру и другие. С марта 2020 года Роспотребнадзор проверил более 26 тысяч объектов, суды назначили штрафов на 99,8 млн рублей, а деятельность 197 объектов была приостановлена.

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Почти половина торговых точек Пермского края, которые в декабре проверили инспекторы Роспотребнадзора, нарушали антикоронавирусные правила, из-за чего магазинам грозят штрафы или приостановление деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в период с 3 по 23 декабря проверило 133 организации продовольственной и непродовольственной торговли на предмет соблюдения противоэпидемического режима. Нарушения выявлены на 53 объектах», — сообщается на сайте управления. Среди основных нарушений — отсутствие у продавцов защитных масок, устройств для обеззараживания воздуха, у сотрудников при начале рабочего дня не проверяют температуру и другие. С марта 2020 года Роспотребнадзор проверил более 26 тысяч объектов, суды назначили штрафов на 99,8 млн рублей, а деятельность 197 объектов была приостановлена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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