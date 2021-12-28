Пермские власти сообщили об угрозе массового закрытия магазинов

Магазинам грозит закрытие за нарушения антиковидных правил Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти половина торговых точек Пермского края, которые в декабре проверили инспекторы Роспотребнадзора, нарушали антикоронавирусные правила, из-за чего магазинам грозят штрафы или приостановление деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в период с 3 по 23 декабря проверило 133 организации продовольственной и непродовольственной торговли на предмет соблюдения противоэпидемического режима. Нарушения выявлены на 53 объектах», — сообщается на сайте управления.

Среди основных нарушений — отсутствие у продавцов защитных масок, устройств для обеззараживания воздуха, у сотрудников при начале рабочего дня не проверяют температуру и другие. С марта 2020 года Роспотребнадзор проверил более 26 тысяч объектов, суды назначили штрафов на 99,8 млн рублей, а деятельность 197 объектов была приостановлена.