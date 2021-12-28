Виктор Савельев преподает в КГУ с 1978 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почетный работник сферы высшего образования России, который преподает в Курганском государственном университете, Виктор Савельев отметит 75-летний юбилей. Данная информация размещена на сайте КГУ.

«1 января 2022 года исполняется 75 лет почетному работнику высшего профессионального образования РФ, кандидату технических наук, доценту, доценту Курганского государственного университета Виктору Андреевичу Савельеву. Руководство университета и коллеги желают Виктору Андреевичу здоровья, благополучия и творческих успехов», — указано в сообщении.

Савельев поступил в аспирантуру КГУ в 1978 году. С его помощью в вузе были переоснащены лаборатории гидравлики и теплотехники. Савельева награждали благодарностями, почетными грамотами администрации вуза, общественных организаций и министерства образования и науки РФ. В том числе он имеет нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Виктор Савельев отметит 75-летний юбилей Фото: сайт КГУ

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