У сотрудника департамента по охране животных не было разрешения на ружье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кемеровской области задержали на территории заповедника «Кузнецкий Алытау» сотрудника департамента по охране объектов животного мира Владимира Григорьева с ружьем. Также он ловил там рыбу. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

«Разрешительных документов на нахождение Владимира Григорьева на охраняемой природной территории естественно не оказалось, как, впрочем, и документов на карабин „Тигр“ с 40 патронами, находящихся при нем. Кроме того, при задержании были изъяты 45 хариусов и орудие лова — удочка», — указано на сайте заповедника.

Он приехал в заповедник на снегоходе, решил пересечь реку, но не рассчитал глубину и транспорт почти полностью ушел под воду. Григорьев находился при исполнении служебных обязанностей. «Самое страшное, что инспектор утопил снегоход в реке и бензин и масла попали в реку, нанеся непоправимый ущерб ихтиофауне реки», — рассказали в пресс-службе.

Его обвинили в незаконном нахождении на территории охранной зоны заповедника, проезде на транспортном средстве, рыбалке и ношении оружия без разрешения. Вынесено постановление по делу об административном правонарушении. Ему грозит штраф на сумму 15 тыс. рублей. Сумма ущерба составила 41,6 тысячи рублей.

Григорьева уже привлекали в 2016 году к административной ответственности за подобное нарушение, сообщили в пресс-службе. В департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса провели проверку, после которой он отделался замечанием.

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