Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , документ, гражданство, паспорт рф, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф, эмигрант
Иностранцам будет легче получить паспорт гражданина РФ Фото:

Президент России Владимир Путин в Госдуму закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ облегчит получение российского паспорта десяткам категорий иностранцев.

«В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы.

Законом предлагается облегчить получение паспорта более чем 20 категориям лиц. Прежде всего это касается граждан стран бывшего СССР. Решение о выдаче паспорта президентом РФ, как и ранее, будет приниматься в исключительном порядке. При этом в список тех, кто сможет получить гражданство от главы государства, попадут ветераны ВОВ, а также люди, имеющие заслуги перед РФ, либо представляющие для нее особый интерес ввиду своих навыков и квалификаций.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин в Госдуму закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ облегчит получение российского паспорта десяткам категорий иностранцев. «В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы. Законом предлагается облегчить получение паспорта более чем 20 категориям лиц. Прежде всего это касается граждан стран бывшего СССР. Решение о выдаче паспорта президентом РФ, как и ранее, будет приниматься в исключительном порядке. При этом в список тех, кто сможет получить гражданство от главы государства, попадут ветераны ВОВ, а также люди, имеющие заслуги перед РФ, либо представляющие для нее особый интерес ввиду своих навыков и квалификаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...