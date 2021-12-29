Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве России

Президент России Владимир Путин в Госдуму закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ облегчит получение российского паспорта десяткам категорий иностранцев.
«В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы.
Законом предлагается облегчить получение паспорта более чем 20 категориям лиц. Прежде всего это касается граждан стран бывшего СССР. Решение о выдаче паспорта президентом РФ, как и ранее, будет приниматься в исключительном порядке. При этом в список тех, кто сможет получить гражданство от главы государства, попадут ветераны ВОВ, а также люди, имеющие заслуги перед РФ, либо представляющие для нее особый интерес ввиду своих навыков и квалификаций.
Президент России Владимир Путин в Госдуму закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ облегчит получение российского паспорта десяткам категорий иностранцев. «В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы. Законом предлагается облегчить получение паспорта более чем 20 категориям лиц. Прежде всего это касается граждан стран бывшего СССР. Решение о выдаче паспорта президентом РФ, как и ранее, будет приниматься в исключительном порядке. При этом в список тех, кто сможет получить гражданство от главы государства, попадут ветераны ВОВ, а также люди, имеющие заслуги перед РФ, либо представляющие для нее особый интерес ввиду своих навыков и квалификаций.