Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве России

29 декабря 2021 в 12:22 Размер текста - 17 +

Иностранцам будет легче получить паспорт гражданина РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент России Владимир Путин в Госдуму закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ облегчит получение российского паспорта десяткам категорий иностранцев. «В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы. Законом предлагается облегчить получение паспорта более чем 20 категориям лиц. Прежде всего это касается граждан стран бывшего СССР. Решение о выдаче паспорта президентом РФ, как и ранее, будет приниматься в исключительном порядке. При этом в список тех, кто сможет получить гражданство от главы государства, попадут ветераны ВОВ, а также люди, имеющие заслуги перед РФ, либо представляющие для нее особый интерес ввиду своих навыков и квалификаций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин в Госдуму закон «О гражданстве Российской Федерации». Документ облегчит получение российского паспорта десяткам категорий иностранцев. «В соответствии с пунктом «г» статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе, размещенном в базе законопроектов Госдумы. Законом предлагается облегчить получение паспорта более чем 20 категориям лиц. Прежде всего это касается граждан стран бывшего СССР. Решение о выдаче паспорта президентом РФ, как и ранее, будет приниматься в исключительном порядке. При этом в список тех, кто сможет получить гражданство от главы государства, попадут ветераны ВОВ, а также люди, имеющие заслуги перед РФ, либо представляющие для нее особый интерес ввиду своих навыков и квалификаций.