28 декабря 2021
27 декабря 2021

Соперник главы Сургута на выборах увольняется из мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Юрий Валгушкин увольняется из администрации Сургута из-за перехода на новую работу Фото:

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута и соперник Андрея Филатова на выборах главы города — Юрий Валгушкин уходит в отставку. Эту информацию URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Валгушкин уже написал заявление о о том, что уходит в отпуск с последующим увольнением. 13 января у него должен быть последний рабочий день. На это место может вернуться один из старожилов городской администрации — Алексей Усов. Сейчас он является заместителем директора в управлении капитального строительства Сургута», — сообщил инсайдер.

Другой источник URA.RU в городской администрации сообщил, что Валгушкин уже нашел себе новое место работы. «Ему было сделано предложение и он решил его принять. В январе его уже ждут на новой работе», — сообщил собеседник агентства. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что Валгушкин принимал участие в конкурсе по выборам главы Сургута. Он вместе с Андреем Филатовым и Аллой Сыл презентовал свою стратегию развития города местным депутатом. Но они остановили свой выбор на Филатове.

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Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута и соперник Андрея Филатова на выборах главы города — Юрий Валгушкин уходит в отставку. Эту информацию URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Валгушкин уже написал заявление о о том, что уходит в отпуск с последующим увольнением. 13 января у него должен быть последний рабочий день. На это место может вернуться один из старожилов городской администрации — Алексей Усов. Сейчас он является заместителем директора в управлении капитального строительства Сургута», — сообщил инсайдер. Другой источник URA.RU в городской администрации сообщил, что Валгушкин уже нашел себе новое место работы. «Ему было сделано предложение и он решил его принять. В январе его уже ждут на новой работе», — сообщил собеседник агентства. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что Валгушкин принимал участие в конкурсе по выборам главы Сургута. Он вместе с Андреем Филатовым и Аллой Сыл презентовал свою стратегию развития города местным депутатом. Но они остановили свой выбор на Филатове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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