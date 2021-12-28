Соперник главы Сургута на выборах увольняется из мэрии

Юрий Валгушкин увольняется из администрации Сургута из-за перехода на новую работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута и соперник Андрея Филатова на выборах главы города — Юрий Валгушкин уходит в отставку. Эту информацию URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Валгушкин уже написал заявление о о том, что уходит в отпуск с последующим увольнением. 13 января у него должен быть последний рабочий день. На это место может вернуться один из старожилов городской администрации — Алексей Усов. Сейчас он является заместителем директора в управлении капитального строительства Сургута», — сообщил инсайдер.

Другой источник URA.RU в городской администрации сообщил, что Валгушкин уже нашел себе новое место работы. «Ему было сделано предложение и он решил его принять. В январе его уже ждут на новой работе», — сообщил собеседник агентства. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что Валгушкин принимал участие в конкурсе по выборам главы Сургута. Он вместе с Андреем Филатовым и Аллой Сыл презентовал свою стратегию развития города местным депутатом. Но они остановили свой выбор на Филатове.

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