Ребенок упал в обморок во время выступления в пермской филармонии

Ребенок упал прямо на сцену во время начала концерта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми во время выступления в филармонии один из участников хоровой капеллы мальчиков упал в обморок. Об этом URA.RU рассказал один из зрителей, попросив об анонимности. По словам очевидца, инцидент произошел 28 декабря спустя несколько минут после начала концерта.

«Ребенок стоял на сцене на подставке третьего яруса. Минут через 5-7 после начала концерта ему стало плохо, он с грохотом упал прямо на сцену. Отец ребенка, находившийся в зрительном зале, подбежал к нему, несмотря на то, что музыка продолжала играть», — отметил собеседник URA.RU. По словам очевидца, дирижер «никак не отреагировал на случившееся», продолжив выступление детского хора.

По информации очевидца, незадолго до выступления ребенок находился на больничном, поскольку у него были скачки давления. После инцидента родители отвезли мальчика домой. Угрозы

Источник URA.RU, близкий к Музыкальному колледжу в Перми рассказал, что подобные случаи с детьми — не редкость. Он пояснил, что для подстраховки за спинами юных артистов на сцене, как правило, всегда находятся пара педагогов. «Такое периодически случается, особенно в пубертатный период. Преподаватели капеллы должны были как минимум, предупредить детей о том, как им действовать в случае, если вдруг на сцене им станет плохо.», — отметил источник.

Оперативного комментария от пермской школы «Хоровая капелла мальчиков» получить не удалось. Туда направлен запрос.

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