28 декабря 2021

Челябинцам обещают 40-градусные морозы перед Новым годом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, проезжая часть, арктика, мороз, туман
Температура в Челябинской области рухнет ниже сорокаградусной отметки в ночь на 30 декабря Фото:

Резкое похолодание ожидается в Челябинской области перед новогодними праздниками. Это следует из экстренного предупреждения регионального гидрометцентра.

«Ночью 30 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается резкое похолодание. Возможно понижение температуры до минус 41 градуса. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Накануне синоптики также предупреждали о сильных морозах. Однако еще утром 29 декабря речь шла о температуре не ниже минус 34 градусов.

Что касается новогодней ночи, она ожидается более комфортной: -16-21 градус. Местами с 31 декабря на 1 января пройдет небольшой снег. В первый день 2022 года термометры покажут 5-10 градусов мороза.

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Резкое похолодание ожидается в Челябинской области перед новогодними праздниками. Это следует из экстренного предупреждения регионального гидрометцентра. «Ночью 30 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается резкое похолодание. Возможно понижение температуры до минус 41 градуса. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Накануне синоптики также предупреждали о сильных морозах. Однако еще утром 29 декабря речь шла о температуре не ниже минус 34 градусов. Что касается новогодней ночи, она ожидается более комфортной: -16-21 градус. Местами с 31 декабря на 1 января пройдет небольшой снег. В первый день 2022 года термометры покажут 5-10 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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