Температура в Челябинской области рухнет ниже сорокаградусной отметки в ночь на 30 декабря Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Резкое похолодание ожидается в Челябинской области перед новогодними праздниками. Это следует из экстренного предупреждения регионального гидрометцентра.

«Ночью 30 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается резкое похолодание. Возможно понижение температуры до минус 41 градуса. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Накануне синоптики также предупреждали о сильных морозах. Однако еще утром 29 декабря речь шла о температуре не ниже минус 34 градусов.

Что касается новогодней ночи, она ожидается более комфортной: -16-21 градус. Местами с 31 декабря на 1 января пройдет небольшой снег. В первый день 2022 года термометры покажут 5-10 градусов мороза.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС