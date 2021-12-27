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Челябинской области обещают ветер и 33-градусный мороз. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и люди. Челябинск, холод, зима, погода, человек, мужчина, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
Холода и ветреная погода осложнят челябинцам подготовку к Новому году Фото:

В последние дни перед новогодними праздниками температура в Челябинской области будет опускаться до минус 33 градусов. При этом сильный ветер сделает мороз еще более неприятным, следует из прогноза челябинского ЦГМС,

«В ночь на 29 декабря в Челябинской области похолодает до минус 26, на юге до минус 30 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В ночь на 30 декабря столбик термометра будет опускаться до минус 28, а на юге до минус 33 градусов. Днем среды и четверга прогнозируется до минус 15-20 градусов холода», — пояснили URA.RU в региональном гидрометцентре.

На протяжении 29 и 30 декабря на Южном Урале не ожидается осадков. Снегопады вернутся в регион с 1 января. Мэр Челябинская Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер предупредили дорожные службы, что они должны быть готовы к работе в особом режиме.

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В последние дни перед новогодними праздниками температура в Челябинской области будет опускаться до минус 33 градусов. При этом сильный ветер сделает мороз еще более неприятным, следует из прогноза челябинского ЦГМС, «В ночь на 29 декабря в Челябинской области похолодает до минус 26, на юге до минус 30 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В ночь на 30 декабря столбик термометра будет опускаться до минус 28, а на юге до минус 33 градусов. Днем среды и четверга прогнозируется до минус 15-20 градусов холода», — пояснили URA.RU в региональном гидрометцентре. На протяжении 29 и 30 декабря на Южном Урале не ожидается осадков. Снегопады вернутся в регион с 1 января. Мэр Челябинская Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер предупредили дорожные службы, что они должны быть готовы к работе в особом режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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