Холода и ветреная погода осложнят челябинцам подготовку к Новому году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В последние дни перед новогодними праздниками температура в Челябинской области будет опускаться до минус 33 градусов. При этом сильный ветер сделает мороз еще более неприятным, следует из прогноза челябинского ЦГМС,

«В ночь на 29 декабря в Челябинской области похолодает до минус 26, на юге до минус 30 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В ночь на 30 декабря столбик термометра будет опускаться до минус 28, а на юге до минус 33 градусов. Днем среды и четверга прогнозируется до минус 15-20 градусов холода», — пояснили URA.RU в региональном гидрометцентре.

На протяжении 29 и 30 декабря на Южном Урале не ожидается осадков. Снегопады вернутся в регион с 1 января. Мэр Челябинская Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер предупредили дорожные службы, что они должны быть готовы к работе в особом режиме.

Скрин: сайт челябинского гидрометцентра

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