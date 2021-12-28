На федеральном ТВ рассказали подробности захвата банка в Тюмени

Офис «Сбербанка» в Тюмени был захвачен 7 июля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сотрудницы тюменского отделения «Сбера», проявившие мужество во время захвата банка, стали героинями передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где рассказали подробности происшествия. Программа вышла на телеканале «Россия 1».

«В спецвыпуске программы мы назовем главные события и встретимся с героями уходящего года. Знакомьтесь: Ксения Чернецова и Наталья Белоногова. Девушки приехали из Тюмени», — так спецвыпуск шоу «Прямой эфир» начал ведущий Андрей Малахов.

Как ранее писало URA.RU, сотрудницы тюменского отделения «Сбера» проявили мужество во время захвата офиса невменяемым мужчиной. Происшествие случилось 7 июля. «Я зашла в кабинет к Наталье, у нее сидел клиент. На столе лежал листок бумаги, а на нем надпись: „У меня бомба. 13 миллионов“. Под столом был портфель, из которого торчал провод. Мужчина сказал, что деньги нужны до обеда. Было страшно», — рассказал Ксения Чернецова.

Тюменка вышла из кабинета, позвонила в службу безопасности, и начала выводить клиентов и сотрудников из зала, всего банк покинули 26 человек. В итоге внутри остались трое: преступник, и Наталья с Ксенией.

Позже, по словам девушек, в банк приехали инкассаторы с деньгами. Они оставили их перед кабинетом, и это были уже 15 млн рублей, так как преступник заявил, что хочет больше. После получения денег мужчина какое-то время ходил по офису, а затем вышел за дверь, где его и задержали.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор наградил сотрудниц «Сбера» за проявленное мужество. Также девушки и их семьи получили путевки в Крым от руководства.

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