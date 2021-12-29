29 декабря 2021

Минтруд РФ рассмотрит идею о разовой выплате до 130 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ предложили ввести новый налоговый вычет суммой до 1 млн рублей Фото:

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для россиян налоговый вычет при покупке автомобиля, выплата может составить до 130 тысяч рублей. Он обратился с этой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову.

«Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — цитирует RT текст обращения Антона Орлова. Наличие машины имеет большое значение для многих категорий, например, для многодетных семей и пенсионеров, отметил Орлов.

По его словам, граждане могут один раз воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей и вернуть 13% от покупки недвижимости. Сумма составляет до 260 тысяч рублей.

Со следующего года россияне смогут вернуть часть денег за занятия спортом. Закон о налоговом вычете вступит в силу 1 января 2022 года. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15,6 тысяч рублей. Возврату будут подлежать 13% от потраченных денег.

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для россиян налоговый вычет при покупке автомобиля, выплата может составить до 130 тысяч рублей. Он обратился с этой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову. «Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — цитирует RT текст обращения Антона Орлова. Наличие машины имеет большое значение для многих категорий, например, для многодетных семей и пенсионеров, отметил Орлов. По его словам, граждане могут один раз воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей и вернуть 13% от покупки недвижимости. Сумма составляет до 260 тысяч рублей. Со следующего года россияне смогут вернуть часть денег за занятия спортом. Закон о налоговом вычете вступит в силу 1 января 2022 года. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15,6 тысяч рублей. Возврату будут подлежать 13% от потраченных денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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