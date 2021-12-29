Минтруд РФ рассмотрит идею о разовой выплате до 130 тысяч рублей

30 декабря 2021 в 09:02 Размер текста - 17 +

В РФ предложили ввести новый налоговый вычет суммой до 1 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для россиян налоговый вычет при покупке автомобиля, выплата может составить до 130 тысяч рублей. Он обратился с этой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову. «Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — цитирует RT текст обращения Антона Орлова. Наличие машины имеет большое значение для многих категорий, например, для многодетных семей и пенсионеров, отметил Орлов. По его словам, граждане могут один раз воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей и вернуть 13% от покупки недвижимости. Сумма составляет до 260 тысяч рублей. Со следующего года россияне смогут вернуть часть денег за занятия спортом. Закон о налоговом вычете вступит в силу 1 января 2022 года. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15,6 тысяч рублей. Возврату будут подлежать 13% от потраченных денег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести для россиян налоговый вычет при покупке автомобиля, выплата может составить до 130 тысяч рублей. Он обратился с этой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову. «Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — цитирует RT текст обращения Антона Орлова. Наличие машины имеет большое значение для многих категорий, например, для многодетных семей и пенсионеров, отметил Орлов. По его словам, граждане могут один раз воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей и вернуть 13% от покупки недвижимости. Сумма составляет до 260 тысяч рублей. Со следующего года россияне смогут вернуть часть денег за занятия спортом. Закон о налоговом вычете вступит в силу 1 января 2022 года. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, составит 15,6 тысяч рублей. Возврату будут подлежать 13% от потраченных денег.