Россияне получат право на новую выплату в 15 тысяч в 2022 году

Россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом как на себя, так и на детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Граждане РФ смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Максимальная сумма, которую государство вернет за занятия спортом взрослого или ребенка до 18 лет — 15 600 рублей

«Вычет предоставляется в сумме расходов, уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 120 000 рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы», — сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Граждане могут оформить налоговый вычет как на себя, так и на несовершеннолетнего ребенка. При этом оказание физкультурно-оздоровительных услуг должно быть основным видом деятельности у организации, в которой занимается человек. Она также должна входить в специальный перечень, который ежегодно утверждает правительство РФ. Если фитнес-клуба или бассейна нет в списке — налогоплательщик не сможет получить вычет по НДФЛ.

В ФНС уточнили, что налоговый вычет за занятия спортом предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими — на лечение, обучение и так далее. Общая сумма затрат по этим категориям не может превышать 120 000 рублей. Соответственно максимальный вычет, который может получить гражданин — 15 600 рублей.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета со 120 000 рублей до 360 000 рублей. Ограничение было установлено 10 лет назад и с тех пор не менялось. Первый зампред парламентского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников отметил, что реализация подобных мер необходима. По его мнению, социальный вычет должен индексироваться каждый год, особенно в условиях растущей инфляции, предает RT.

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