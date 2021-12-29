Банки РФ предрекли кабальные проценты по кредитам в 2022 году

30 декабря 2021 в 09:31 Размер текста - 17 +

ЦБ сможет ограничивать выдачу кредитов россиянам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Из-за нового закона о количественном ограничении выдаваемых банками кредитов могут активизироваться «черные кредиторы», которые будут выдавать деньги под большие проценты, обрекая россиян на долговую кабалу. Об этом заявил президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский. «Основные опасения связаны с тем, что ограничение доступа некоторых групп населения (в частности, граждан с неофициальными доходами или с низким уровнем дохода, а также уже закредитованных) к займам банков и микрофинансовых организаций может привести к росту теневого рынка финансирования. Мы опасаемся, что из-за количественного ограничения займов активизируются „черные кредиторы“, которые будут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу», — сказал Георгий Лунтовский «Известиям». По словам Лунтовского, кредитование может продолжиться за счет легальных схем, которые не входят в круг ограничений. Это могут быть рассрочки или лизинг, сказал он. Президент АБР отметил, что доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой более 80% в этом году увеличилась до 31%. ЦБ сможет количественно ограничивать число выдаваемых кредитов. Закон вступит в силу 1 июля. Такие меры принимают для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования. Нововведение не коснется ипотеки, кредитов на предпринимательство или автомобиль, а также участия в долевом строительстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за нового закона о количественном ограничении выдаваемых банками кредитов могут активизироваться «черные кредиторы», которые будут выдавать деньги под большие проценты, обрекая россиян на долговую кабалу. Об этом заявил президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский. «Основные опасения связаны с тем, что ограничение доступа некоторых групп населения (в частности, граждан с неофициальными доходами или с низким уровнем дохода, а также уже закредитованных) к займам банков и микрофинансовых организаций может привести к росту теневого рынка финансирования. Мы опасаемся, что из-за количественного ограничения займов активизируются „черные кредиторы“, которые будут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу», — сказал Георгий Лунтовский «Известиям». По словам Лунтовского, кредитование может продолжиться за счет легальных схем, которые не входят в круг ограничений. Это могут быть рассрочки или лизинг, сказал он. Президент АБР отметил, что доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой более 80% в этом году увеличилась до 31%. ЦБ сможет количественно ограничивать число выдаваемых кредитов. Закон вступит в силу 1 июля. Такие меры принимают для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования. Нововведение не коснется ипотеки, кредитов на предпринимательство или автомобиль, а также участия в долевом строительстве.