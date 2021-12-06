Путин ограничил выдачу кредитов в России

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ считает, что это поможет снизить рост кредитования в России Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает Центробанку устанавливать ограничения на выдачу кредитов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, ЦБ на основании ращения своего совета директоров сможет устанавливать «прямые количественные ограничения, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме займов указанного вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала».

В документе отмечается, что это необходимо для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования. Новый закон не будет касаться ипотеки, кредитов на предпринимательство, участия в долевом строительстве и автокредитов. Лимиты будут устанавливать с учетом показателя долговой нагрузки, срока и суммы кредита, передает сайт MK.RU. Закон должен вступить в силу 1 января.

Изначально такие изменения предложили внести председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Государственной думы VII созыва Игорь Дивинский, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее также сообщилось, что Центробанку России не разрешили выделять системно значимые банки в отдельную категорию при введении ограничений на выдачу кредитов. Так заемщики с высокой долговой нагрузкой не смогут перейти в менее крупные банки.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает Центробанку устанавливать ограничения на выдачу кредитов. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно новому закону, ЦБ на основании ращения своего совета директоров сможет устанавливать «прямые количественные ограничения, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме займов указанного вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала». В документе отмечается, что это необходимо для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования. Новый закон не будет касаться ипотеки, кредитов на предпринимательство, участия в долевом строительстве и автокредитов. Лимиты будут устанавливать с учетом показателя долговой нагрузки, срока и суммы кредита, передает сайт MK.RU. Закон должен вступить в силу 1 января. Изначально такие изменения предложили внести председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Государственной думы VII созыва Игорь Дивинский, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее также сообщилось, что Центробанку России не разрешили выделять системно значимые банки в отдельную категорию при введении ограничений на выдачу кредитов. Так заемщики с высокой долговой нагрузкой не смогут перейти в менее крупные банки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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