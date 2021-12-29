Житель Тюмени выиграл миллионы рублей в лотерее

Тюменца ждет выигрыш в 13 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Победителем гослотереи и обладателем суперприза в 13 млн рублей накануне Нового года стал житель Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании-организатора розыгрыша «Столото». Пока что мужчина не обратился за получением денег.

«Тюменец выиграл в лотерею суперприз, более 13 миллионов рублей. Розыгрыш в рамках гослотереи „Рапидо“ прошел 29 декабря. Победитель еще не обратился за выигрышем», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там добавили, что все, что известно о новоявленном миллионере, это то, что он купил лотерейный билет в мобильном приложении. Причем сделал это буквально за несколько минут до начала розыгрыша.

Как ранее писало URA.RU, жители Тюменской области не первый раз срывают куш в лотерею. В сентябре выигрыш одного из тюменцев составил девять миллионов рублей, в августе же в регионе оказалось сразу два победителя — на миллион и девять миллионов.

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