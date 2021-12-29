ПФР назвал все новые пособия, которые будет платить с 2022 года

В ПФР займутся выплатами по уходу за ребенком Фото: Алексей Гущин © URA.RU

С 1 января 2022 года в Пенсионном фонде (ПФР) будут предоставлять выплаты, назначением которых до этого занимались органы соцзащиты и Роструд. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Среди категорий граждан, пособиями которых будет заниматься ПФР, неработающие люди с детьми, реабилитированные и те, кто подвергся воздействию радиации. Также в списке инвалиды, у которых есть транспортные средства по медицинским показаниям. Они смогут получить в ПФР компенсацию ОСАГО. Фонд будет платить пособия военным и членам их семей, пенсии которых осуществляются через ПФР;

ПФР будет заниматься детскими выплатами. Через фонд будут назначать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а также выплаты по беременности и родам женщинам, которых уволили из-за ликвидации организации. ПФР будет заниматься единовременными пособиями при рождении ребенка или передаче его на воспитание в семью, а также ежемесячными пособиями на детей и единовременными пособиями беременным женам военнослужащих по призыву;

Подвергшиеся радиации будут получать через ПФР ежемесячные компенсации за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения, также за возмещение вреда здоровью инвалидам, компенсацию на питание детей и молочное питание детей до трех лет, расходов на продукты питания, компенсацию при потере кормильца. Также в списке ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения, единовременные выплаты по потере кормильца и к дополнительному отпуску, компенсация оздоровительных процедур и единовременная компенсация расходов при переселении из радиоактивных зон. ПФР займется выплатой пособий на погребение, сохранением среднего заработка, ежемесячным пособием по безработице, компенсациями пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

Через Пенсионный фонд военные и их семьи смогут получить компенсацию коммунальных платежей, единовременную компенсацию на ремонт дома и ежемесячную компенсацию инвалидам по военной травме. Также они будут получать там ежегодную выплату на летний оздоровительный отдых детей и ежемесячное пособие на ребенка;

Тем, кто уже получал эти выплаты, компенсации и пособия, будут назначать их автоматически. Для предоставления пособия ранее не получавшим нужно будет обратиться в ПФР или МФЦ по месту жительства;