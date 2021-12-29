29 декабря 2021

Пермский министр вспомнила о десятках медиков, умерших от COVID

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В Пермском крае от коронавируса скончался 51 медработник (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в новогоднем обращении к коллегам вспомнила о погибших от коронавируса медиках. В Instagram она поблагодарила всех медработников за их героический труд в тяжелых условиях пандемии.

«Прошедший год был достаточно сложным для всех нас. Мы потеряли много коллег, мы безмерно скорбим об этом. Но впереди жизнь, и эта жизнь полна всяческих задач: мы должны оказывать помощь и экстренную, и плановую. Мы должны помогать нашим пациентам, заботиться об их здоровье. Для этого здоровье должно быть у всех нас, поэтому желаю вам всем, в первую очередь, здоровья», — сказала Крутень в видеообращении.

По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в Пермском крае при исполнении служебных обязанностей от коронавируса скончались 11 медработников, еще 40 человек с COVID-19 умерли «не на рабочем месте», писал портал Properm. В общероссийском «Списке памяти» погибших от коронавируса медиков значится 1523 фамилии.

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Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в новогоднем обращении к коллегам вспомнила о погибших от коронавируса медиках. В Instagram она поблагодарила всех медработников за их героический труд в тяжелых условиях пандемии. «Прошедший год был достаточно сложным для всех нас. Мы потеряли много коллег, мы безмерно скорбим об этом. Но впереди жизнь, и эта жизнь полна всяческих задач: мы должны оказывать помощь и экстренную, и плановую. Мы должны помогать нашим пациентам, заботиться об их здоровье. Для этого здоровье должно быть у всех нас, поэтому желаю вам всем, в первую очередь, здоровья», — сказала Крутень в видеообращении. По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в Пермском крае при исполнении служебных обязанностей от коронавируса скончались 11 медработников, еще 40 человек с COVID-19 умерли «не на рабочем месте», писал портал Properm. В общероссийском «Списке памяти» погибших от коронавируса медиков значится 1523 фамилии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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