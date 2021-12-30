30 декабря 2021

Зюганов трижды привился от COVID-19, несмотря на медотвод

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Вакцинация должна быть добровольной, заявил Зюганов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что трижды вакцинировался от коронавируса, вопреки наличию «жестких противопоказаний». Об этом сообщает telegram-канал URA.RU.

«Я трижды прививался, хотя у меня есть жесткие противопоказания. Но я каждый день общаюсь (с людьми — прим. URA.RU). <…> Я понимаю, что лучше защититься. Но делать это надо добросовестно, добровольно, после анализов, хороших консультаций», — рассказал лидер КПРФ в интервью «Красной линии». Однако, чтобы сейчас обследоваться у терапевта нужно ждать неделями, отметил Зюганов.

Ранее председатель КПРФ выступил перед Путиным по поводу борьбы против вакцинации. Коммунисты никогда не выступали против вакцинации от коронавируса, сказал он президенту России Владимиру Путину на заседании Госсовета по науке. До этого КПРФ выступила против повсеместного введения QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. Зюганов заявил, что его фракция готовит иск в Конституционный суд РФ. По его словам, новый законопроект нарушает шесть статей главного закона РФ.

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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что трижды вакцинировался от коронавируса, вопреки наличию «жестких противопоказаний». Об этом сообщает telegram-канал URA.RU. «Я трижды прививался, хотя у меня есть жесткие противопоказания. Но я каждый день общаюсь (с людьми — прим. URA.RU). <…> Я понимаю, что лучше защититься. Но делать это надо добросовестно, добровольно, после анализов, хороших консультаций», — рассказал лидер КПРФ в интервью «Красной линии». Однако, чтобы сейчас обследоваться у терапевта нужно ждать неделями, отметил Зюганов. Ранее председатель КПРФ выступил перед Путиным по поводу борьбы против вакцинации. Коммунисты никогда не выступали против вакцинации от коронавируса, сказал он президенту России Владимиру Путину на заседании Госсовета по науке. До этого КПРФ выступила против повсеместного введения QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. Зюганов заявил, что его фракция готовит иск в Конституционный суд РФ. По его словам, новый законопроект нарушает шесть статей главного закона РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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