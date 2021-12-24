Зюганов оправдался перед Путиным за борьбу против вакцинации

Коммунисты никогда не выступали против вакцинации от коронавируса. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Наша партия никогда не выступала против вакцинации. У нас вся фракция вакцинирована или переболела», — сказал Зюганов главе государства на заседании Госсовета по науке. Он отметил, что коммунисты в этом отношении работают по защите здоровья россиян.
Коммунисты никогда не выступали против вакцинации от коронавируса. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Наша партия никогда не выступала против вакцинации. У нас вся фракция вакцинирована или переболела», — сказал Зюганов главе государства на заседании Госсовета по науке. Он отметил, что коммунисты в этом отношении работают по защите здоровья россиян. Ранее КПРФ выступила против повсеместного введения QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. Зюганов заявил, что его фракция готовит иск в Конституционный суд РФ. По его словам, новый законопроект нарушает шесть статей главного закона РФ. Позднее главные врачи ковидных больниц России предложили Зюганову и ряду других противников вакцинации прийти на экскурсию в «красную зону».