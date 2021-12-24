24 декабря 2021

Зюганов оправдался перед Путиным за борьбу против вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад на Красной площади. Москва, зюганов геннадий
Зюганов заявил, что никогда не был против вакцинации Фото:

Коммунисты никогда не выступали против вакцинации от коронавируса. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Наша партия никогда не выступала против вакцинации. У нас вся фракция вакцинирована или переболела», — сказал Зюганов главе государства на заседании Госсовета по науке. Он отметил, что коммунисты в этом отношении работают по защите здоровья россиян.

Ранее КПРФ выступила против повсеместного введения QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. Зюганов заявил, что его фракция готовит иск в Конституционный суд РФ. По его словам, новый законопроект нарушает шесть статей главного закона РФ. Позднее главные врачи ковидных больниц России предложили Зюганову и ряду других противников вакцинации прийти на экскурсию в «красную зону».

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Коммунисты никогда не выступали против вакцинации от коронавируса. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Наша партия никогда не выступала против вакцинации. У нас вся фракция вакцинирована или переболела», — сказал Зюганов главе государства на заседании Госсовета по науке. Он отметил, что коммунисты в этом отношении работают по защите здоровья россиян. Ранее КПРФ выступила против повсеместного введения QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. Зюганов заявил, что его фракция готовит иск в Конституционный суд РФ. По его словам, новый законопроект нарушает шесть статей главного закона РФ. Позднее главные врачи ковидных больниц России предложили Зюганову и ряду других противников вакцинации прийти на экскурсию в «красную зону».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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