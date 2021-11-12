Правительство РФ требует ввести QR-коды во всех сферах жизни

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках.
«Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — говорится на сайте правительства России.
Законопроекты регулируют использование QR-кодов во время пандемии коронавируса на территории всей России. При этом законопроект предполагает, что перечень мест, где потребуется QR-код, будут формировать региональные власти. Предполагается, что не показывать QR-код можно будет в аптеках, продуктовых магазинах, а также в магазинах товаров первой необходимости.
Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля, кроме QR-кода, в магазинах, ресторанах и на массовых мероприятиях можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, а позднее — только медотвод от вакцинации.
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