Жириновского возмутило отсутствие душа и комнаты отдыха в Госдуме

31 декабря 2021 в 03:00 Размер текста - 17 +

Жириновский призвал построить новое здание Госдумы для соблюдения эпидемиологических мер в связи с COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился отсутствием в здании Государственной думы душа, комнаты отдыха и других важных, по мнению депутата, привилегий для госслужащих. Об этом сообщается в telegram-канале URA.RU . «У депутата должна быть рабочая комната, комната отдыха, душ, все эти санитарные вещи, и отдельно большая комната для всех помощников с отдельным выходом», — передает слова Жириновского « Коммерсантъ ». В связи с этим глава ЛДПР призвал в срочном порядке построить новое здание для Думы, в котором необходимо в несколько раз увеличить зал заседаний и помещения для депутатов, сообщает издание. Все эти меры Жириновский предлагает на фоне распространения коронавируса. Так, по его мнению, чиновники смогут соблюдать социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические нормы. Ранее Жириновский предложил отменить новогодние каникулы из-за COVID-19. Россиянам необходимо отменить новогодние каникулы и добавить выходные дни к любому из отпусков для того, чтобы избежать массовых скоплений в зимние праздники, считает лидер ЛДПР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился отсутствием в здании Государственной думы душа, комнаты отдыха и других важных, по мнению депутата, привилегий для госслужащих. Об этом сообщается в telegram-канале URA.RU. «У депутата должна быть рабочая комната, комната отдыха, душ, все эти санитарные вещи, и отдельно большая комната для всех помощников с отдельным выходом», — передает слова Жириновского «Коммерсантъ». В связи с этим глава ЛДПР призвал в срочном порядке построить новое здание для Думы, в котором необходимо в несколько раз увеличить зал заседаний и помещения для депутатов, сообщает издание. Все эти меры Жириновский предлагает на фоне распространения коронавируса. Так, по его мнению, чиновники смогут соблюдать социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические нормы. Ранее Жириновский предложил отменить новогодние каникулы из-за COVID-19. Россиянам необходимо отменить новогодние каникулы и добавить выходные дни к любому из отпусков для того, чтобы избежать массовых скоплений в зимние праздники, считает лидер ЛДПР.