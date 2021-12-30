Жириновского возмутило отсутствие душа и комнаты отдыха в Госдуме

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился отсутствием в здании Государственной думы душа, комнаты отдыха и других важных, по мнению депутата, привилегий для госслужащих. Об этом сообщается в telegram-канале URA.RU.
«У депутата должна быть рабочая комната, комната отдыха, душ, все эти санитарные вещи, и отдельно большая комната для всех помощников с отдельным выходом», — передает слова Жириновского «Коммерсантъ». В связи с этим глава ЛДПР призвал в срочном порядке построить новое здание для Думы, в котором необходимо в несколько раз увеличить зал заседаний и помещения для депутатов, сообщает издание.
Все эти меры Жириновский предлагает на фоне распространения коронавируса. Так, по его мнению, чиновники смогут соблюдать социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические нормы.
Ранее Жириновский предложил отменить новогодние каникулы из-за COVID-19. Россиянам необходимо отменить новогодние каникулы и добавить выходные дни к любому из отпусков для того, чтобы избежать массовых скоплений в зимние праздники, считает лидер ЛДПР.
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился отсутствием в здании Государственной думы душа, комнаты отдыха и других важных, по мнению депутата, привилегий для госслужащих. Об этом сообщается в telegram-канале URA.RU. «У депутата должна быть рабочая комната, комната отдыха, душ, все эти санитарные вещи, и отдельно большая комната для всех помощников с отдельным выходом», — передает слова Жириновского «Коммерсантъ». В связи с этим глава ЛДПР призвал в срочном порядке построить новое здание для Думы, в котором необходимо в несколько раз увеличить зал заседаний и помещения для депутатов, сообщает издание. Все эти меры Жириновский предлагает на фоне распространения коронавируса. Так, по его мнению, чиновники смогут соблюдать социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические нормы. Ранее Жириновский предложил отменить новогодние каникулы из-за COVID-19. Россиянам необходимо отменить новогодние каникулы и добавить выходные дни к любому из отпусков для того, чтобы избежать массовых скоплений в зимние праздники, считает лидер ЛДПР.