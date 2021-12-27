Жириновский предложил отменить новогодние праздники из-за COVID

28 декабря 2021 в 06:31 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский предложил россиянам отменить новогодние праздники в январе и добавить эти выходные дни к отпускным дням Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для того, чтобы избежать массовых скоплений в зимние праздники, россиянам необходимо отменить новогодние каникулы и добавить выходные дни к любому из отпусков. Такое предложение выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста», — заявил Жириновский РИА «Новости». Он добавил, что также решением будет добавлять работникам по одному или целых два выходных каждую вторую неделю. Парламентарий отметил, что 10 дней новогоднего «локдауна» приведет к росту пьянств, бытовых преступлений и драк. По его словам, это все создаст огромные потери в экономике. Жириновский считает, что из-за многих закрытых учреждений в этот период, а также из-за роста цен на новогодние туры россиянам ничего не остается, как «сидеть дома и пить». Он посоветовал гражданам перераспределить выходные дни на другое время. Владимир Жириновский также предложил президенту России Владимиру Путину начать войну с Украиной в ночь с 31 декабря на 1 января. По его словам, необходимо полностью освободить Украину и поставить там везде российскую власть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для того, чтобы избежать массовых скоплений в зимние праздники, россиянам необходимо отменить новогодние каникулы и добавить выходные дни к любому из отпусков. Такое предложение выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста», — заявил Жириновский РИА «Новости». Он добавил, что также решением будет добавлять работникам по одному или целых два выходных каждую вторую неделю. Парламентарий отметил, что 10 дней новогоднего «локдауна» приведет к росту пьянств, бытовых преступлений и драк. По его словам, это все создаст огромные потери в экономике. Жириновский считает, что из-за многих закрытых учреждений в этот период, а также из-за роста цен на новогодние туры россиянам ничего не остается, как «сидеть дома и пить». Он посоветовал гражданам перераспределить выходные дни на другое время. Владимир Жириновский также предложил президенту России Владимиру Путину начать войну с Украиной в ночь с 31 декабря на 1 января. По его словам, необходимо полностью освободить Украину и поставить там везде российскую власть.