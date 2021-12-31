Foreing Affairs: какие уроки вынес Путин из распада СССР

Владимир Путин создал новые стабилизационные фонды, чтобы избежать экономические потрясения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские власти, включая президента Владимира Путина, вынесли экономические уроки из распада СССР. В частности, текущие ключевые характеристики российской экономики отражают стремления руководства страны не допустить повторения советского опыта, пришли к выводу эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в статье для издания Foreign Affairs.

Авторы материала утверждают, что власти РФ приняли во внимание обвал нефтяного рынка в 1986 году, который нанес большие бюджетные потрясения СССР. Такие потрясения вызвали опасения, что волатильность рынка ресурсов может оказать негативное воздействие на финансовую стабильность экспортно-зависимых экономик.

«Руководство России усвоило урок о том, что финансовая слабость ограничивает свободу действий страны на международной арене. <…> Создание новых стабилизационных фондов вскоре после вступления Путина на пост президента в 2000 году стало прямым ответом на эти опасения. Эти средства позволили России накапливать резервы от экспортных поступлений, которые помогли бы ей выдержать макроэкономические последствия скачков цен на нефть и снижения экспортных доходов», — указывают американские эксперты в Foreign Affairs.

В подтверждение этому Кофман и Конноли приводят недавнее заявление экономиста из команды экс-президента РФ Дмитрия Медведева Сергея Гуриева. Он заявил, что сейчас макроэкономическая политика России намного более консервативна, инфляция контролируется, имеются большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует.

Авторы резюмируют, что Москва еще пытается найти экономическую модель, способную обеспечить постоянный рост и снизить зависимость от экспорта. При этом экономика РФ перестала быть слабой, она конкурирует с США и представляет собой часть стратегии Путина по обеспечению стабильности режима, поддержания преемственности и противодействию западным санкциям.

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