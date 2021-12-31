Россия и Китай готовят новое соглашение по станции на Луне

31 декабря 2021 в 18:06 Размер текста - 17 +

КНР и Россия готовятся открыть станцию на Луне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия и Китай в рамках строительства на Луне научной станции готовят двустороннее межправительственное соглашение, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Подписание документа запланировано на 2022 год. Сейчас ведется работа по созданию нормативно-правовой базы для проекта. Согласно документу, к 2035 году на поверхности и орбите вокруг Луны будет построен «комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ», сообщает «Интерфакс». «Дорожная карта» по созданию совместной лунной базы были представлена Россией и Китаем 16 июня 2021 года. Строительство начнется в 2026 году и займет девять лет. Станция будет состоять из двух орбитальных и восьми лунных модулей. 28 декабря Китай одобрил очередной этап программы по исследованию поверхности Луны в рамках подготовки к строительству станции, передает RT. Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил NASA в попытке милитаризации Луны. Он заявил это в ответ на публикацию в газете The Wall Street Journal, где со ссылкой на источники в правительстве и в космической отрасли США говорилось, что министерство обороны Штатов готово обеспечивать защиту будущих баз NASA на Луне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Китай в рамках строительства на Луне научной станции готовят двустороннее межправительственное соглашение, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Подписание документа запланировано на 2022 год. Сейчас ведется работа по созданию нормативно-правовой базы для проекта. Согласно документу, к 2035 году на поверхности и орбите вокруг Луны будет построен «комплекс экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ», сообщает «Интерфакс». «Дорожная карта» по созданию совместной лунной базы были представлена Россией и Китаем 16 июня 2021 года. Строительство начнется в 2026 году и займет девять лет. Станция будет состоять из двух орбитальных и восьми лунных модулей. 28 декабря Китай одобрил очередной этап программы по исследованию поверхности Луны в рамках подготовки к строительству станции, передает RT. Ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил NASA в попытке милитаризации Луны. Он заявил это в ответ на публикацию в газете The Wall Street Journal, где со ссылкой на источники в правительстве и в космической отрасли США говорилось, что министерство обороны Штатов готово обеспечивать защиту будущих баз NASA на Луне.