01 февраля 2021

Рогозин обвинил NASA в попытке милитаризации Луны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
По мнению Дмитрия Рогозина, милитаризация Луны недопустима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Милитаризация Луны и исследований на ней являются недопустимыми. Об этом написал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве и в космической отрасли заявила, что министерство обороны США в будущем собирается обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов на лунной поверхности. «Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — ответил на заявление американцев Рогозин.

Как отмечает американское издание, сотрудничество Министерства обороны США и NASA нужно, чтобы противостоять вызовам, которые бросают Россия и Китай. Пентагон планирует получить преимущество в этой потенциальной области ведения боевых действий.

Ранее российская академия наук порекомендовала «Роскосмосу» отложить создание сверхтяжелой ракеты-носителя для полета к Луне. Поводом стал доклад главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Помимо лунной программы Совет РАН предложил пересмотреть сроки полета Международной космической станции. По словам представителей совета, РФ участвует в программе МКС до 2025 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...