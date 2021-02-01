Рогозин обвинил NASA в попытке милитаризации Луны

Милитаризация Луны и исследований на ней являются недопустимыми. Об этом написал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве и в космической отрасли заявила, что министерство обороны США в будущем собирается обеспечивать защиту баз NASA на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов на лунной поверхности. «Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — ответил на заявление американцев Рогозин.
Как отмечает американское издание, сотрудничество Министерства обороны США и NASA нужно, чтобы противостоять вызовам, которые бросают Россия и Китай. Пентагон планирует получить преимущество в этой потенциальной области ведения боевых действий.
Ранее российская академия наук порекомендовала «Роскосмосу» отложить создание сверхтяжелой ракеты-носителя для полета к Луне. Поводом стал доклад главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Помимо лунной программы Совет РАН предложил пересмотреть сроки полета Международной космической станции. По словам представителей совета, РФ участвует в программе МКС до 2025 года.
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