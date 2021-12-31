Дед Мороз отпразднует Новый год в Сочи

Дед Мороз и Снегурочка приехали на конечную точку в этом году — в город Сочи. Об этом сообщила руководитель пресс-службы курорта «Роза Хутор» Татьяна Онготоева.
«Мы очень рады, что Дед Мороз решил встретить новый год именно на нашей станции. Это обеспечит настоящий заряд новогоднего настроения, создаст атмосферу волшебства и радости. По случаю приезда подготовлена праздничная программа и концерт», — сказала собеседница агентства ТАСС.
Дед Мороз отпразднует Новый Год в курортном городе Сочи и отправиться дальше. В 3:10 по московскому времени поезд уедет в Ростов-на-Дону.
Чтобы поздравить жителей станы, Дед Мороз запланировал посетить 36 городов в 31 субъекте России. Путешествие сказочного зимнего героя продлится 41 день. На каждой остановке россияне смогут встретиться с волшебником и принять участие в праздничных программах, в которым артисты и аниматоры будут развлекать зрителей, рассказал «Царьград».
Дед Мороз и Снегурочка приехали на конечную точку в этом году — в город Сочи. Об этом сообщила руководитель пресс-службы курорта «Роза Хутор» Татьяна Онготоева. «Мы очень рады, что Дед Мороз решил встретить новый год именно на нашей станции. Это обеспечит настоящий заряд новогоднего настроения, создаст атмосферу волшебства и радости. По случаю приезда подготовлена праздничная программа и концерт», — сказала собеседница агентства ТАСС. Дед Мороз отпразднует Новый Год в курортном городе Сочи и отправиться дальше. В 3:10 по московскому времени поезд уедет в Ростов-на-Дону. Чтобы поздравить жителей станы, Дед Мороз запланировал посетить 36 городов в 31 субъекте России. Путешествие сказочного зимнего героя продлится 41 день. На каждой остановке россияне смогут встретиться с волшебником и принять участие в праздничных программах, в которым артисты и аниматоры будут развлекать зрителей, рассказал «Царьград».