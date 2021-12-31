31 декабря 2021

Дед Мороз отпразднует Новый год в Сочи

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Пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Челябинск, дед мороз
Дед Мороз и его внучка прибыли в Сочи Фото:
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Дед Мороз и Снегурочка приехали на конечную точку в этом году — в город Сочи. Об этом сообщила руководитель пресс-службы курорта «Роза Хутор» Татьяна Онготоева.

«Мы очень рады, что Дед Мороз решил встретить новый год именно на нашей станции. Это обеспечит настоящий заряд новогоднего настроения, создаст атмосферу волшебства и радости. По случаю приезда подготовлена праздничная программа и концерт», — сказала собеседница агентства ТАСС.

Дед Мороз отпразднует Новый Год в курортном городе Сочи и отправиться дальше. В 3:10 по московскому времени поезд уедет в Ростов-на-Дону.

Чтобы поздравить жителей станы, Дед Мороз запланировал посетить 36 городов в 31 субъекте России. Путешествие сказочного зимнего героя продлится 41 день. На каждой остановке россияне смогут встретиться с волшебником и принять участие в праздничных программах, в которым артисты и аниматоры будут развлекать зрителей, рассказал «Царьград».

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Дед Мороз и Снегурочка приехали на конечную точку в этом году — в город Сочи. Об этом сообщила руководитель пресс-службы курорта «Роза Хутор» Татьяна Онготоева. «Мы очень рады, что Дед Мороз решил встретить новый год именно на нашей станции. Это обеспечит настоящий заряд новогоднего настроения, создаст атмосферу волшебства и радости. По случаю приезда подготовлена праздничная программа и концерт», — сказала собеседница агентства ТАСС. Дед Мороз отпразднует Новый Год в курортном городе Сочи и отправиться дальше. В 3:10 по московскому времени поезд уедет в Ростов-на-Дону. Чтобы поздравить жителей станы, Дед Мороз запланировал посетить 36 городов в 31 субъекте России. Путешествие сказочного зимнего героя продлится 41 день. На каждой остановке россияне смогут встретиться с волшебником и принять участие в праздничных программах, в которым артисты и аниматоры будут развлекать зрителей, рассказал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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