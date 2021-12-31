Дед Мороз отпразднует Новый год в Сочи

01 января 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Дед Мороз и его внучка прибыли в Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене Дед Мороз и Снегурочка приехали на конечную точку в этом году — в город Сочи. Об этом сообщила руководитель пресс-службы курорта «Роза Хутор» Татьяна Онготоева. «Мы очень рады, что Дед Мороз решил встретить новый год именно на нашей станции. Это обеспечит настоящий заряд новогоднего настроения, создаст атмосферу волшебства и радости. По случаю приезда подготовлена праздничная программа и концерт», — сказала собеседница агентства ТАСС. Дед Мороз отпразднует Новый Год в курортном городе Сочи и отправиться дальше. В 3:10 по московскому времени поезд уедет в Ростов-на-Дону. Чтобы поздравить жителей станы, Дед Мороз запланировал посетить 36 городов в 31 субъекте России. Путешествие сказочного зимнего героя продлится 41 день. На каждой остановке россияне смогут встретиться с волшебником и принять участие в праздничных программах, в которым артисты и аниматоры будут развлекать зрителей, рассказал «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дед Мороз и Снегурочка приехали на конечную точку в этом году — в город Сочи. Об этом сообщила руководитель пресс-службы курорта «Роза Хутор» Татьяна Онготоева. «Мы очень рады, что Дед Мороз решил встретить новый год именно на нашей станции. Это обеспечит настоящий заряд новогоднего настроения, создаст атмосферу волшебства и радости. По случаю приезда подготовлена праздничная программа и концерт», — сказала собеседница агентства ТАСС. Дед Мороз отпразднует Новый Год в курортном городе Сочи и отправиться дальше. В 3:10 по московскому времени поезд уедет в Ростов-на-Дону. Чтобы поздравить жителей станы, Дед Мороз запланировал посетить 36 городов в 31 субъекте России. Путешествие сказочного зимнего героя продлится 41 день. На каждой остановке россияне смогут встретиться с волшебником и принять участие в праздничных программах, в которым артисты и аниматоры будут развлекать зрителей, рассказал «Царьград».