Путина назвали президентом Украины

Журналист Портников заявил, что огромное число украинцев считают Путина своим президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинцы и русские не стали разными народами и у них один президент — Владимир Путин. Такое мнение высказал украинский журналист, политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис в эфире телеканала NTA.

«Одним из показателей единения двух народов остается их отношение к кинематографу, например к сериалу „Сваты“, который и русские, и украинцы смотрят в единой гармонии. Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский», — сказал Чемерис.

По его словам, Киев лишится весомой части своей территории в скором времени. «Все из-за неспособности… ставить интересы государства выше личных», — подытожил он.

В разговоре с URA.RU член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации НОМ Александр Брод объяснил, как на Украине развивают русофобию. «Власть, начиная с 2014 года, после государственного переворота взяла курс на агрессивную русофобию, демонизацию России, дискриминацию русских, живущих в стране, сокращение образования на русском языке, русскоязычных СМИ», — сказал URA.RU Брод.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: несмотря ни на что, россияне и украинцы являются родственниками. По его словам, напряженные отношения между Москвой и Киевом, которые сложились в последние годы, не означают, что русский народ потерял родственные отношения с украинским.

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