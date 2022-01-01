Дочка Шойгу показала министра обороны РФ в необычном образе. Фото

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу предстал перед россиянами в новом образе Фото:

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС Юлия опубликовала в своем Instagram фотографию с отцом. На ней глава МЧС держит на руках внучку в молодежной одежде и белых кроссовках.

«Пусть мечты сбываются! С Новым годом», — подписала фотографию Шойгу.

Россияне в комментариях к посту оценили новый имидж министра. Многие считают, что Шойгу выглядит очень стильно и молодо.

Россияне заявляют, что министр в новом образе выглядит молодо
Некоторые отмечают молодежную одежду Шойгу
И просто восхищаются министром обороны

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Дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС Юлия опубликовала в своем Instagram фотографию с отцом. На ней глава МЧС держит на руках внучку в молодежной одежде и белых кроссовках. «Пусть мечты сбываются! С Новым годом», — подписала фотографию Шойгу. Россияне в комментариях к посту оценили новый имидж министра. Многие считают, что Шойгу выглядит очень стильно и молодо. Публикация от Ксения Шои?гу (@ksenia_shoigu)
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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