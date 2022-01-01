Сергей Шойгу предстал перед россиянами в новом образе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС Юлия опубликовала в своем Instagram фотографию с отцом. На ней глава МЧС держит на руках внучку в молодежной одежде и белых кроссовках.

«Пусть мечты сбываются! С Новым годом», — подписала фотографию Шойгу.

Россияне в комментариях к посту оценили новый имидж министра. Многие считают, что Шойгу выглядит очень стильно и молодо.

Россияне заявляют, что министр в новом образе выглядит молодо Instagram

Некоторые отмечают молодежную одежду Шойгу Instagram

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