Дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС Юлия опубликовала в своем Instagram фотографию с отцом. На ней глава МЧС держит на руках внучку в молодежной одежде и белых кроссовках.
«Пусть мечты сбываются! С Новым годом», — подписала фотографию Шойгу.
Россияне в комментариях к посту оценили новый имидж министра. Многие считают, что Шойгу выглядит очень стильно и молодо.
Россияне заявляют, что министр в новом образе выглядит молодо
Дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС Юлия опубликовала в своем Instagram фотографию с отцом. На ней глава МЧС держит на руках внучку в молодежной одежде и белых кроссовках. «Пусть мечты сбываются! С Новым годом», — подписала фотографию Шойгу. Россияне в комментариях к посту оценили новый имидж министра. Многие считают, что Шойгу выглядит очень стильно и молодо. Публикация от Ксения Шои?гу (@ksenia_shoigu)