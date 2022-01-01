Украина перебросила бронетехнику на границу с Донбассом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, автомат, луганск, захват мвд
Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На границе Луганской народной республике (ЛНР) зафиксировали бронетехнику силовиков Украины. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции республики.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. Так, в зоне ответственности 57 бригады отмечено нахождение ДВУХ бронетранспортеров в жилом районе н. п. Муратово», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ЛНР местные военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе после гибели ополченца. Это произошло в ответ на обстрел, в результате которого один сотрудник народной милиции погиб, а другой получил ранение.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На границе Луганской народной республике (ЛНР) зафиксировали бронетехнику силовиков Украины. Об этом сообщили в пресс-службе народной милиции республики. «В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. Так, в зоне ответственности 57 бригады отмечено нахождение ДВУХ бронетранспортеров в жилом районе н. п. Муратово», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее в ЛНР местные военные были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе после гибели ополченца. Это произошло в ответ на обстрел, в результате которого один сотрудник народной милиции погиб, а другой получил ранение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...