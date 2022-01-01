Экономист Масленников назвал слабые места реформ в 1990-е

02 января 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

В 1990-е был риск возникновения экономической катастрофы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Реформы, которые стартовали после развала СССР, не были реализованы в полной мере и затягивались. Таким мнением поделился руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников. «Эти меры, так или иначе, сработали. Другое дело — они не получили быстрого и адекватного продолжения другими реформами. Все это естественно растягивало эту шоковую терапию, и они не были в полном объеме реализованы. Наверное, их нужно было делать еще раньше. Но уже то, что случилось, то и случилось. Можно было бы аккуратнее с освобождением цен, можно было нужно освобождать оптовые вслед за розничными. Приватизация — не бесспорная. Ее можно было начинать с новых предприятий, тем самым, закрывая дефицит предложения», — сказал Масленников. Он подчеркнул, что сами реформы были необходимы. «Была угроза экономической катастрофы. Это были меры скорой помощи и реанимации, абсолютно необходимые, абсолютно неизбежные в тех условиях. Если этого бы не произошло, не знаю, была бы страна или нет», — подчеркнул экономист. Первый министр экономики в истории новой России Андрей Нечаев согласился с тем, что ситуация в стране вынуждала реагировать быстро. «Суть тех реформ определялась во многом конкретной ситуацией в России на рубеже 1992 года. Полный коллапс экономики, потребительского рынка, финансового сектора и развал государственной машины, что делало невозможным постепенный китайский путь реформ», — пояснил эксперт. По его словам, заложенные в то время принципы работают по сей день. «Там были заданы базовые основы рыночной экономики: либерализация цен, свободные отношения между производителями и потребителями, либерализация внешнеэкономических связей. Поскольку это почти азбука, здесь трудно ошибиться. Пока это все действует до сих пор, хотя конечно в последнее время рыночная экономика в России подвергалась серьезным испытаниям», — заключил Нечаев. Реформы правительства Бориса Ельцина и Егора Гайдара стартовали в России 2 января 1992 года. Тогда, в период до 15 декабря 1992 года, были проведены либерализация розничных цен, либерализация внешней торговли, реорганизация налоговой системы, что привело к переходу РФ к рыночной экономике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Реформы, которые стартовали после развала СССР, не были реализованы в полной мере и затягивались. Таким мнением поделился руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников. «Эти меры, так или иначе, сработали. Другое дело — они не получили быстрого и адекватного продолжения другими реформами. Все это естественно растягивало эту шоковую терапию, и они не были в полном объеме реализованы. Наверное, их нужно было делать еще раньше. Но уже то, что случилось, то и случилось. Можно было бы аккуратнее с освобождением цен, можно было нужно освобождать оптовые вслед за розничными. Приватизация — не бесспорная. Ее можно было начинать с новых предприятий, тем самым, закрывая дефицит предложения», — сказал Масленников. Он подчеркнул, что сами реформы были необходимы. «Была угроза экономической катастрофы. Это были меры скорой помощи и реанимации, абсолютно необходимые, абсолютно неизбежные в тех условиях. Если этого бы не произошло, не знаю, была бы страна или нет», — подчеркнул экономист. Первый министр экономики в истории новой России Андрей Нечаев согласился с тем, что ситуация в стране вынуждала реагировать быстро. «Суть тех реформ определялась во многом конкретной ситуацией в России на рубеже 1992 года. Полный коллапс экономики, потребительского рынка, финансового сектора и развал государственной машины, что делало невозможным постепенный китайский путь реформ», — пояснил эксперт. По его словам, заложенные в то время принципы работают по сей день. «Там были заданы базовые основы рыночной экономики: либерализация цен, свободные отношения между производителями и потребителями, либерализация внешнеэкономических связей. Поскольку это почти азбука, здесь трудно ошибиться. Пока это все действует до сих пор, хотя конечно в последнее время рыночная экономика в России подвергалась серьезным испытаниям», — заключил Нечаев. Реформы правительства Бориса Ельцина и Егора Гайдара стартовали в России 2 января 1992 года. Тогда, в период до 15 декабря 1992 года, были проведены либерализация розничных цен, либерализация внешней торговли, реорганизация налоговой системы, что привело к переходу РФ к рыночной экономике.