Украинцев разгневало новогоднее обращение Зеленского. «Словоблудие»

01 января 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Украинцам не понравилась речь Зеленского в новогоднюю ночь Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Украинцев возмутило двадцатиминутное новогоднее поздравление президента страны Владимира Зеленского. Главу государства раскритиковали как за продолжительность речи, так и за ее содержание. «Двадцать минут новогоднего обращения — это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» — считает украинская журналистка Ольга Палий, передает РИА «Новости». Украинский лидер в своей речи рассказал о победах спортсменов, учителей и врачей, однако многим это не понравилось. «Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил „повышение“ зарплаты посекундно. <…> Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й — первый квартал 2021 года. <…> Просто лги, лги нагло», — заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева. Некоторые пользовали назвали Зеленского лицемером и заявили, что он не имеет отношения к успеху людей, о которых говорит в своей речи. «Словоблудие неплохого актера и никакого президента», — заявил пользователь с ником Jeorges Pompedou. Ранее украинский журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские не стали разными народами и у них один президент — Владимир Путин. По его словам, Киев лишится весомой части своей территории в скором времени. «Все из-за неспособности… ставить интересы государства выше личных», — подытожил он. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что несмотря ни на что, россияне и украинцы являются родственниками. По его словам, напряженные отношения между Москвой и Киевом, которые сложились в последние годы, не означают, что русский народ потерял родственные отношения с украинским. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинцев возмутило двадцатиминутное новогоднее поздравление президента страны Владимира Зеленского. Главу государства раскритиковали как за продолжительность речи, так и за ее содержание. «Двадцать минут новогоднего обращения — это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» — считает украинская журналистка Ольга Палий, передает РИА «Новости». Украинский лидер в своей речи рассказал о победах спортсменов, учителей и врачей, однако многим это не понравилось. «Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил „повышение“ зарплаты посекундно. <…> Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й — первый квартал 2021 года. <…> Просто лги, лги нагло», — заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева. Некоторые пользовали назвали Зеленского лицемером и заявили, что он не имеет отношения к успеху людей, о которых говорит в своей речи. «Словоблудие неплохого актера и никакого президента», — заявил пользователь с ником Jeorges Pompedou. Ранее украинский журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA заявил, что украинцы и русские не стали разными народами и у них один президент — Владимир Путин. По его словам, Киев лишится весомой части своей территории в скором времени. «Все из-за неспособности… ставить интересы государства выше личных», — подытожил он. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что несмотря ни на что, россияне и украинцы являются родственниками. По его словам, напряженные отношения между Москвой и Киевом, которые сложились в последние годы, не означают, что русский народ потерял родственные отношения с украинским.