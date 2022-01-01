МВД предупредило об аннулировании паспортов россиян

02 января 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

После того, как гражданин получит электронный паспорт, бумажный потеряет юридическую силу, пояснили в МВД Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Бумажный паспорт будет аннулирован после того, как гражданин РФ получит электронный документ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. При этом заграничный паспорт по-прежнему будет иметь юридическую силу. «Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — цитирует пресс-службу МВД РФ ТАСС. Электронные паспорта россияне смогут получить с января 2023 года. Об этом заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Паспорт будет оформлен в виде пластиковой карты с QR-кодом, передает агентство Nation News. Изначально такой документ будет выдаваться по желанию. На первом этапе реализации проекта электронный паспорт смогут получить более 100 тысяч человек. Пилотный проект по внедрению цифровых удостоверений личности начнут в Москве, Московской области и Татарстане. При этом использовать паспорт можно будет по всей России, подчеркнул зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бумажный паспорт будет аннулирован после того, как гражданин РФ получит электронный документ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. При этом заграничный паспорт по-прежнему будет иметь юридическую силу. «Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — цитирует пресс-службу МВД РФ ТАСС. Электронные паспорта россияне смогут получить с января 2023 года. Об этом заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Паспорт будет оформлен в виде пластиковой карты с QR-кодом, передает агентство Nation News. Изначально такой документ будет выдаваться по желанию. На первом этапе реализации проекта электронный паспорт смогут получить более 100 тысяч человек. Пилотный проект по внедрению цифровых удостоверений личности начнут в Москве, Московской области и Татарстане. При этом использовать паспорт можно будет по всей России, подчеркнул зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.