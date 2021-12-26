Известны регионы, с которых начнут внедрение цифровых паспортов

Испытание цифровых паспортов начнут в Московской области, Москве и Республике Татарстан с 2023 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан», — рассказал Чернышенко РИА «Новости». Использовать новый паспорт можно будет по всей России, отметил вице-премьер.
Цифровой паспорт является аналогом банковской карты с бесконтактным чипом, при желании в память смарт-карты можно будет занести ИНН, СНИЛС и другую информацию, отметил Чернышенко. Он сообщил, что технические испытания уже проведены и системный проект паспорта готов.
По словам вице-премьера, за гражданами останется выбор, переходить на паспорт нового образца или продолжить пользоваться бумажным документом. Однако, по его мнению, очевидно, что большинство выберут электронный носитель.
Ранее глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта начнут выдавать россиянам с января 2023 года. На первом этапе реализации проекта количество выданных цифровых документов превысит 100 тысяч.
Испытание цифровых паспортов начнут в Московской области, Москве и Республике Татарстан с 2023 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан», — рассказал Чернышенко РИА «Новости». Использовать новый паспорт можно будет по всей России, отметил вице-премьер. Цифровой паспорт является аналогом банковской карты с бесконтактным чипом, при желании в память смарт-карты можно будет занести ИНН, СНИЛС и другую информацию, отметил Чернышенко. Он сообщил, что технические испытания уже проведены и системный проект паспорта готов. По словам вице-премьера, за гражданами останется выбор, переходить на паспорт нового образца или продолжить пользоваться бумажным документом. Однако, по его мнению, очевидно, что большинство выберут электронный носитель. Ранее глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта начнут выдавать россиянам с января 2023 года. На первом этапе реализации проекта количество выданных цифровых документов превысит 100 тысяч.