МВД начнет выдавать электронные паспорта в 2023 году

Альтернатива бумажным паспортам появится в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Альтернативу бумажным паспортам в виде их электронных копий начнут выдавать россиянам с января 2023 года. Об этом заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи — январь 2023 года», — заявила Казакова в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Представитель МВД добавила, что изначально электронные паспорта будут выдаваться по желанию. На первом этапе реализации проекта количество выданных цифровых документов превысит 100 тысяч.