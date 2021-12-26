МВД начнет выдавать электронные паспорта в 2023 году

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Альтернатива бумажным паспортам появится в 2023 году Фото:

Альтернативу бумажным паспортам в виде их электронных копий начнут выдавать россиянам с января 2023 года. Об этом заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи — январь 2023 года», — заявила Казакова в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Представитель МВД добавила, что изначально электронные паспорта будут выдаваться по желанию. На первом этапе реализации проекта количество выданных цифровых документов превысит 100 тысяч.

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Альтернативу бумажным паспортам в виде их электронных копий начнут выдавать россиянам с января 2023 года. Об этом заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. «МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи — январь 2023 года», — заявила Казакова в эфире радиостанции «Милицейская волна». Представитель МВД добавила, что изначально электронные паспорта будут выдаваться по желанию. На первом этапе реализации проекта количество выданных цифровых документов превысит 100 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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