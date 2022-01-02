Захарова обвинила Великобританию во вмешательстве в дела России

Мария Захарова рассказала, что Британия спонсирует раскачку внутриполитической ситуации в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания вмешивается в дела России. Она со ссылкой на расследование проекта Underside сообщила, что более 1,3 млрд рублей выделили на трансформацию курса страны в нужном Лондону направлении.

«И снова про британское вмешательство во внутренние дела России. В архивах Underside — десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей „черной бухгалтерией“. Цифры поражают воображение — более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 годы) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

По словам Захаровой, Лондон занимается поиском талантливой молодежи в РФ для обучения в Великобритании. Они тратят деньги на «раскачку внутриполитической ситуации в стране» и «развитие гражданского общества в России». Представитель МИД РФ также рассказала о проекте по созданию «пробританской прослойки» среди интеллектуалов российской элиты. «Британцам необходимо напомнить о статье VI Заключительного акта СБСЕ („Невмешательство во внутренние дела“)?» — написала Захарова.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что власти США тратят значительные суммы на дестабилизацию обстановки в стране. По его словам, они действуют через некоммерческие международные организации.

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