В МИД РФ подсчитали затраты США на дестабилизацию в России

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По словам Сергея Рябкова, США тратят большие деньги на дестабилизацию ситуации в России Фото:

Власти США тратят значительные суммы на дестабилизацию обстановки в России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

«Сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего Отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя в том числе через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России», — передает RT слова Рябкова.

Представитель МИД отметил, что Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. «Ответ будет жестким и решительным», — заключил Рябков.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США ведут деструктивную работу против стран СНГ. «США не оставляют попыток экспортировать свои тоталитарно-либеральные ценности и повлиять на внешнюю и внутреннею политику России», — отметил Нарышкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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