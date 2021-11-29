В МИД РФ подсчитали затраты США на дестабилизацию в России

Власти США тратят значительные суммы на дестабилизацию обстановки в России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.
«Сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего Отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя в том числе через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России», — передает RT слова Рябкова.
Представитель МИД отметил, что Россия никому не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. «Ответ будет жестким и решительным», — заключил Рябков.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США ведут деструктивную работу против стран СНГ. «США не оставляют попыток экспортировать свои тоталитарно-либеральные ценности и повлиять на внешнюю и внутреннею политику России», — отметил Нарышкин.
Подписывайтесь на URA.RU в