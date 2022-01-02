Специалисты в сфере недвижимости предрекли рост цен на ремонт

03 января 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Цены на ремонт в 2022 году вырастут из-за подорожания строительных материалов и услуг ремонтных бригад. Об этом заявили эксперты в сфере недвижимости. «Строительные и черновые материалы (штукатурка, блоки, кирпич) уже в начале года подорожают на 10%, сантехника будет расти в цене где-то на 7%», — приводит слова дизайнера студии «Т2» Натальи Тарасевич РИА «Недвижимость». О росте цен с начала года также сообщали многие поставщики, добавил руководитель ремонтно-строительной компании «Параллель» Тигран Симонян. По мнению Тарасевич, в 2022 году рискуют на 20% подорожать ремонтные услуги из-за стабильно высокого спроса и дефицита рабочей силы. Симонян отметил, что рост цен продолжится вплоть до конца года, а пик подъема цен возникнет в апреле—мае. Ранее сообщалось, что застройщики спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках из-за подорожания стройматериалов и нехватки рабочих. В правительстве РФ разрешили пересмотреть цены на капитальный ремонт в жилых домах из-за повышения цен на стройматериалы. В Минстрое РФ заявили, что цены на недвижимость стабилизируются во второй половине 2022 года.