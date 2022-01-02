02 января 2022

Специалисты в сфере недвижимости предрекли рост цен на ремонт

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Алексей Текслер посетил ГКБ №2 Челябинска и осмотрел текущий этап ремонтных работ. Челябинск, ремонт
Услуги по ремонту квартир рискуют подорожать на 20%, считает Наталья Тарасевич Фото:

Цены на ремонт в 2022 году вырастут из-за подорожания строительных материалов и услуг ремонтных бригад. Об этом заявили эксперты в сфере недвижимости.

«Строительные и черновые материалы (штукатурка, блоки, кирпич) уже в начале года подорожают на 10%, сантехника будет расти в цене где-то на 7%», — приводит слова дизайнера студии «Т2» Натальи Тарасевич РИА «Недвижимость». О росте цен с начала года также сообщали многие поставщики, добавил руководитель ремонтно-строительной компании «Параллель» Тигран Симонян.

По мнению Тарасевич, в 2022 году рискуют на 20% подорожать ремонтные услуги из-за стабильно высокого спроса и дефицита рабочей силы. Симонян отметил, что рост цен продолжится вплоть до конца года, а пик подъема цен возникнет в апреле—мае.

Ранее сообщалось, что застройщики спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках из-за подорожания стройматериалов и нехватки рабочих. В правительстве РФ разрешили пересмотреть цены на капитальный ремонт в жилых домах из-за повышения цен на стройматериалы. В Минстрое РФ заявили, что цены на недвижимость стабилизируются во второй половине 2022 года.

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Цены на ремонт в 2022 году вырастут из-за подорожания строительных материалов и услуг ремонтных бригад. Об этом заявили эксперты в сфере недвижимости. «Строительные и черновые материалы (штукатурка, блоки, кирпич) уже в начале года подорожают на 10%, сантехника будет расти в цене где-то на 7%», — приводит слова дизайнера студии «Т2» Натальи Тарасевич РИА «Недвижимость». О росте цен с начала года также сообщали многие поставщики, добавил руководитель ремонтно-строительной компании «Параллель» Тигран Симонян. По мнению Тарасевич, в 2022 году рискуют на 20% подорожать ремонтные услуги из-за стабильно высокого спроса и дефицита рабочей силы. Симонян отметил, что рост цен продолжится вплоть до конца года, а пик подъема цен возникнет в апреле—мае. Ранее сообщалось, что застройщики спрогнозировали рост цен на квартиры в новостройках из-за подорожания стройматериалов и нехватки рабочих. В правительстве РФ разрешили пересмотреть цены на капитальный ремонт в жилых домах из-за повышения цен на стройматериалы. В Минстрое РФ заявили, что цены на недвижимость стабилизируются во второй половине 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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