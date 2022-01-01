Застройщики предрекли подорожание квартир в новостройках

02 января 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

Жилье в новостройках подорожает на 15% Фото: Размик Закарян © URA.RU Цены на квартиры в новостройках в 2022 году вырастут на 10-15%. Такой прогноз сделал управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. «В течение года стоимость первичного жилья может увеличиться на 10—15%, если не случится новых макроэкономических потрясений и локдаунов», — заявил он в разговоре с «Известиями». Он отметил, что в 2022 году спрос на новостройки стабилизируется, что может замедлить рост цен на новостройки, однако останутся другие факторы — инфляция, удорожание стройматериалов и нехватка рабочих. С ним согласна директор по продукту девелоперской компании «Сити — XXI век» Мария Могилевцева-Головина. По ее словам, в 2022 году в среднем по рынку рост цен составит 10%, по отдельным проектам — до 15—20%. Темпы подорожания будут зависеть от объемов строительства, реализации девелоперами совместных с банками ипотечных программ, инфляции, доходов населения и других социально-экономических факторов. Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране пройден пик рост цен на жилье, однако ставки по ипотеке могут еще вырасти. По словам главы института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко, в случае ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ ставки могут достигнуть 10-10,2%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на квартиры в новостройках в 2022 году вырастут на 10-15%. Такой прогноз сделал управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. «В течение года стоимость первичного жилья может увеличиться на 10—15%, если не случится новых макроэкономических потрясений и локдаунов», — заявил он в разговоре с «Известиями». Он отметил, что в 2022 году спрос на новостройки стабилизируется, что может замедлить рост цен на новостройки, однако останутся другие факторы — инфляция, удорожание стройматериалов и нехватка рабочих. С ним согласна директор по продукту девелоперской компании «Сити — XXI век» Мария Могилевцева-Головина. По ее словам, в 2022 году в среднем по рынку рост цен составит 10%, по отдельным проектам — до 15—20%. Темпы подорожания будут зависеть от объемов строительства, реализации девелоперами совместных с банками ипотечных программ, инфляции, доходов населения и других социально-экономических факторов. Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране пройден пик рост цен на жилье, однако ставки по ипотеке могут еще вырасти. По словам главы института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко, в случае ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ ставки могут достигнуть 10-10,2%.