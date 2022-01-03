Депутат Госдумы Юрий Афонин напомнил, что мавзолей Ленина находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о переносе мемориального кладбища видных политиков СССР с Красной площади являются грязной провокацией. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Ансамбль Красной площади является частью всемирного наследия ЮНЕСКО, то есть охраняется не только российским, но и международным законодательством. Там похоронены видные деятели Советского государства, в том числе военачальники, ученые и так далее. Вопрос о перезахоронении тела [вождя мирового пролетариата] Владимира Ленина также не стоит на повестке дня. Поэтому предложение господина Чернышова — это грязная провокация», — сказал Юрий Афонин.

Парламентарий отметил, что у нынешних политиков есть более насущные дела, чем перенос мемориального кладбища. «Господин Чернышов в принципе склонен к странным заявлениям и идеям. Но почему-то его беспокоит не падение доходов россиян, рост цен и социальное расслоение в обществе, а существование некрополя у Кремлевской стены», — уточнил он.

По мнению Афонина, для развлекательных мероприятий в Москве можно найти и другие места, если политиков смущает мемориал на Красной площади. «Если Чернышова беспокоят концерты и другие развлекательные мероприятия вблизи мемориального кладбища, он может инициировать их перенос в другие места. Общественных пространств в российской столице для этого предостаточно. А на Красной площади можно гулять, проводить экскурсии, и, конечно, военные парады по случаю Дня Победы и 7 ноября», — заключил депутат Госдумы.

Ранее Борис Чернышов высказался за перенос мемориального кладбища у Кремлевской стены, где похоронены видные политические деятели Советского Союза. Чернышов считает кощунственным, что на месте захоронений в новогодние праздники развернуты каток и торговые ряды.

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