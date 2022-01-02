02 января 2022

Вице-спикер Госдумы призвал убрать вождей СССР с Красной площади

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Митинг ЛДПР
Красная площадь должна быть освобождена от захоронений, считает Борис Чернышев Фото:

Власти должны перенести мемориальное кладбище у Кремлевской стены, где похоронен бывший глава правительства СССР Иосиф Сталин и другие вожди и видные политические деятели Советского Союза. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев.

«Мемориальное захоронение лидеров СССР возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов. Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышев в беседе с РИА «Новости».

Мемориальное кладбище на Красной площади — это место погребения военных и политических деятелей СССР. Там похоронены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Суслов, Леонид Брежнев, а также иностранные коммунисты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина останется в Мавзолее. Согласно данным социологического опроса SuperJob, 40% россиян выступают за то, чтобы как можно скорее захоронить тело Ленина, пишет RT.

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Власти должны перенести мемориальное кладбище у Кремлевской стены, где похоронен бывший глава правительства СССР Иосиф Сталин и другие вожди и видные политические деятели Советского Союза. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев. «Мемориальное захоронение лидеров СССР возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов. Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышев в беседе с РИА «Новости». Мемориальное кладбище на Красной площади — это место погребения военных и политических деятелей СССР. Там похоронены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Суслов, Леонид Брежнев, а также иностранные коммунисты. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина останется в Мавзолее. Согласно данным социологического опроса SuperJob, 40% россиян выступают за то, чтобы как можно скорее захоронить тело Ленина, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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