Вице-спикер Госдумы призвал убрать вождей СССР с Красной площади

03 января 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

Красная площадь должна быть освобождена от захоронений, считает Борис Чернышев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти должны перенести мемориальное кладбище у Кремлевской стены, где похоронен бывший глава правительства СССР Иосиф Сталин и другие вожди и видные политические деятели Советского Союза. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев. «Мемориальное захоронение лидеров СССР возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов. Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышев в беседе с РИА «Новости». Мемориальное кладбище на Красной площади — это место погребения военных и политических деятелей СССР. Там похоронены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Суслов, Леонид Брежнев, а также иностранные коммунисты. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина останется в Мавзолее. Согласно данным социологического опроса SuperJob, 40% россиян выступают за то, чтобы как можно скорее захоронить тело Ленина, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти должны перенести мемориальное кладбище у Кремлевской стены, где похоронен бывший глава правительства СССР Иосиф Сталин и другие вожди и видные политические деятели Советского Союза. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышев. «Мемориальное захоронение лидеров СССР возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов. Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышев в беседе с РИА «Новости». Мемориальное кладбище на Красной площади — это место погребения военных и политических деятелей СССР. Там похоронены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Суслов, Леонид Брежнев, а также иностранные коммунисты. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина останется в Мавзолее. Согласно данным социологического опроса SuperJob, 40% россиян выступают за то, чтобы как можно скорее захоронить тело Ленина, пишет RT.