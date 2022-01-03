03 января 2022

В США рассказали, почему не уничтожают ядерное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Перформанс
Сохранение ядерного оружия поможет соблюдать баланс в мире, считают в Госдепе Фото:

В Государственном департаменте США сообщили, что ядерный арсенал страны сохраняется ради обеспечения безопасности в мире. Об этом председатель ведомства заявил газете Politico.

«Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы вести и выигрывать войны. Мы обладаем им для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — сообщили в Госдепе.

Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации.

В связи с данным заявлением, немецкий журналист Александр Рар предрек возникновение мирового правительства в лице Совета Безопасности ООН. Появление новых мировых лидеров может привести к деэскалации ситуации на Украине, считает журналист.

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В Государственном департаменте США сообщили, что ядерный арсенал страны сохраняется ради обеспечения безопасности в мире. Об этом председатель ведомства заявил газете Politico. «Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы вести и выигрывать войны. Мы обладаем им для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — сообщили в Госдепе. Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации. В связи с данным заявлением, немецкий журналист Александр Рар предрек возникновение мирового правительства в лице Совета Безопасности ООН. Появление новых мировых лидеров может привести к деэскалации ситуации на Украине, считает журналист.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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